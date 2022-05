Nel nome di Calvino il "Premio Letterario Lions": partecipa anche la monregalese Noemi Minetti

E’ stato presentato questa mattina, alla Villa Nobel di Sanremo, il ‘Premio Letterario Lions’ dedicato alla prefazione nella letteratura.



Il Premio è diviso in tre sezioni. La prima è destinata alla migliore prefazione o postfazione di un testo letterario, raccolta di poesie, racconti, romanzo o saggio letterario, pubblicato in lingua italiana tra il mese di dicembre 2020 ed il mese di dicembre 2021; la seconda è destinata alle tre migliori prefazioni o postfazioni scritte dagli studenti del triennio delle scuole medie superiori ed è dedicata allo scrittore Italo Calvino; la nuova e terza sezione è destinata ad opere multimediali inedite prodotte dagli studenti del triennio delle scuole medie superiori che raccontino la prefazione o postfazione di un testo letterario dello stesso scrittore attraverso opere dal carattere innovativo come: video/animazione, cortometraggi, brani musicali, podcast o interviste, fumetti, cataloghi fotografici, dipinti, sculture e ogni altro materiale multimediale che affronti in maniera approfondita e originale i testi letterari oggetto del Premio.



La Giuria delle due sezioni del concorso è composta da: Presidente: Prof. Mario Barenghi (Università degli studi Milano Bicocca), Prof. Fabio Barricalla, la Dott.ssa Loretta Marchi, tre rappresentanti del Lions Club International. Per la sezione multimediale Giulio Morra (fotografo).



Per la prima sezione, la selezione delle opere edite in concorso è di competenza della Giuria del premio. Per la seconda sezione gli studenti dovevano presentare alla Giuria del concorso una prefazione o postfazione inedita di un romanzo di Italo Calvino. Per la terza sezione gli studenti dovevano presentare la propria opera e la motivazione alla propria scelta realizzativa in un elaborato che non deve superare la lunghezza massima di una cartella (massimo 25 righe per 60 battute).



La consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale, nel prossimo mese di ottobre, patrocinata dal Lions Club International.



I finalisti della seconda sezione sono: Badano Ilaria e Caruzzo Daniele (Lanfranconi Genova), Benedicenti Eleonora (Andriano Castelnuovo), Berzano Francesco ed Ercole Emanuele (Alfieri Asti), Brivio Giulia (Vieusseux Imperia), Casetta Alessio (Vercelli di Asti), Minetti Noemi (Beccaria Mondovì), Ratti Ilaria e Maddalena Riccone (Parodi Acqui Terme), Ruma De Angeli Bruna (Vieusseux Imperia).



Nella terza sezione: Garrone Camilla (Vercelli Asti), la terza classe e la quinta classi del Fermi Polo Montale di Ventimiglia, la quinta Liceo del Montale di Bordighera e la quinta classe del Liceo Vercelli di Asti.



Le scuole finaliste per il maggior numero di partecipanti: Parodi di Acqui Terme, Vercelli di Asti, Vieusseux di Imperia. I professori finalisti per il maggior numero di partecipanti: Casalegno Giovanni, Piana Patrizia e Ramella Michela.