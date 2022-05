Un'azione di gioco della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo in gara-4 (Foto: Valerio Giraudo)

Roberto Serniotti al termine di gara-4 persa con Reggio Emilia: "Una buona partita, per renderla ottima serviva un po' più di sicurezza"

Sulla stagione conclusa: "Sapendo da dove siamo partiti e le situazioni che ci sono state sono contento ed orgoglioso dei ragazzi".

Sul suo futuro a Cuneo: "Sono in scadenza di contratto, ma queta è la mia città e se la Società crederà ancora in me sono pronto a ripartire".