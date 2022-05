Alba, Oscar Grosso è il nuovo presidente dell’asd Santa Margherita

Venerdì 27 maggio si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche per l’asd Santa Margherita con la partecipazione di circa 200 votanti. Lo scrutinio si è svolto la sera stessa alla presenza dei soci e degli assessori Reggio Massimo e Sobrero Daniele. Il nuovo presidente è Oscar Grosso, persona con grande esperienza nel mondo dello sport in particolare per il lavoro svolto presso il CSI albese e nella società Stella Maris. Il consiglio direttivo si rinnova con nuovi ingressi e sarà composto da: Bosticardo Giorgio, Meinardi Fabio (resp. Settore calcio), Rolfo Andrea (resp. Settore volley), Sodano Donato, Spertino Piero (vicepresidente), Tenorio de Alancar Luciane (resp. Settore ginnastica), Vivalda Ivana, Votadoro Gabriele.

Il presidente Oscar Grosso: “Ringrazio tutti i soci e tesserati che mi hanno eletto presidente e soprattutto per le manifestazioni di stima e considerazione che mi hanno rivolto nell’accettare la mia candidatura. Sono orgoglioso, onorato e mi impegnerò al massimo delle mie capacita nel ricoprire quest’importante ruolo per questa fantastica società. Con il nuovo direttivo vogliamo continuare sulla strada tracciata da Piero Spertino e dai direttivi precedenti che hanno fatto dell’asd Santa margherita e del centro Paolo Brusco due veri gioielli del panorama sportivo albese. Ringrazio Piero e gli rinnovo il mio affetto ed amicizia, il suo esempio è per me la guida della mia presidenza”.

Spertino, che lascia l’incarico dopo 15 anni di presidenza, dichiara: “Voglio ringraziare tutti i consiglieri e volontari che mi hanno accompagnato in questa bella avventura. Abbiamo raggiunti risultati impensabili, abbiamo ristrutturato tutta l’associazione differenziando 3 settori: calcio, volley e ginnastica. Così facendo siamo passati da 150 a 500 soci circa. Grazie alla proficua collaborazione con le varie amministrazioni comunali abbiamo ottenuto un bellissimo centro sportivo dove tanti bambini e ragazzi hanno potuto praticare diverse discipline in sicurezza. Voglio inoltre augurare un grossissimo in bocca al lupo ad Oscar che portando nuova energia, nuovo entusiasmo continuerà la “mission” dell’associazione.

Voglio ricordare tre persone che mi hanno guidato, incoraggiato, consigliato e sostenuto in questi anni Giancarlo Gatti, Paolino Brusco e Lisa Altare.”