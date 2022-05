Atmosfera tesa e conflittuale al Consiglio Comunale di Sant'Albano

Si é svolta in un clima piuttosto teso la seduta del Consiglio Comunale di Sant'Albano di mercoledì 25 maggio.

Dopo le polemiche seguite ai commenti social della minoranza a proposito delle presunte irrispettose parole della consigliera incaricata Chiaramello nei confronti della capogruppo di minoranza Operti, sembra acuirsi lo scontro tra la maggioranza e l'opposizione.

Già dalle dichiarazioni di voto in merito ai verbali della seduta precendente, i consiglieri di minoranza hanno espresso la propria posizione esplicitamente contraria ai contenuti ed alla forma delle comunicazioni del Sindaco Bozzano fatte nella riunione in oggetto.

Il nodo del contendere é parso ruotare intorno alla legittimità, per Operti e colleghi, di richiedere dettagli e atti inerenti l'operato della maggioranza, anche con specifiche richieste di dettaglio.

Così l'opposizione:"Non é possibile che il sindaco si rivolga a semplici eletti che hanno il dovere e il diritto di svolgere il proprio mandato di controllo, tacciandoli di pretese esagerate e definendoli distruttivi e ostruttivi!".

Da parte sua Bozzano, il primo cittadino ha inteso chiarire che senza la sua autorizzazione i consigli non potranno essere registrati e ha affermato che le proprie dure reazioni derivano da azioni contro la sua figura architettate e diffuse proprio su social network.

Il tema "caldo" della seduta é stato, come detto, il quarto punto all'ordine del giorno, cioè l'istanza presentata dalla minoranza per richiedere le dimissioni della consigliera Teresa Chiaramello, rea, a dire di Operti e compagni di gruppo, di aver travalicato ampiamente la critica politica attaccando la stessa capogruppo di minoranza Operti con parole fuori luogo, offensive e inaspettate in un contesto istituzionale.

Secondo le minoranza: "La Chiaramello, consigliera di maggioranza con incarico al sociale, durante la discussione inerente le richieste di atti e dettagli da parte del gruppo di opposizione, ad un certo punto ha apostrofato Operti con un 'Tu non stai bene!", seguito da una serie di inqualificabili affermazioni legate alla condizione di cecità della collega di Consiglio.

Frasi come "Tutto il paese ha patito per te quando eri piccola" non sono accettabili in nessun contesto, tanto meno istituzionale. Soprattutto se, invece di farle seguire da eventuali scuse, nei giorni successivi si rincara la dose su social network con affermazioni sulla "pena" provata dalla collettività nei confronti della consigliera Operti in riferimento al suo handicap fisico!"

Da parte sua sia il sindaco che l'Assessore Calcagno hanno tentato, senza risultati, di gettare acqua sul fuoco.

Netto e , in verità, poco opportuno, invece, il silenzio totale della stessa consigliera Chiaramello nella discussione che l'ha vista oggetto di richiesta di dimissioni. (Silenzio protratto peraltro anche a seguito delle richieste di commento fatte dalla nostra redazione all'interessata a latere del consiglio).

La discussione ha avuto uno strascico anche a conclusione della tesissima seduta: le nuove comunicazioni del sindaco hanno tentato di definire in modo ufficiale lo stato dell'arte delle risposte della maggioranza alle richieste di chiarimento dell'opposizione in merito ad aspetti tecnici dei lavori sulla Cappella di San Antonio, richieste di chiarimento già alla base dello scontro dialettico, in precedente seduta, rilevato come premessa della richiesta di dimissioni di cui al punto precendente.

Così il sindaco Bozzano: "La documentazione richiesta su San Antonio é stata in gran parte fornita, nonostante la vacanza ormai di dodici mesi dell'ufficio tecnico comunale, lasciato vuoto dalla scomparsa dell'Architetto Bussone. Principalmente sulle tre questioni sollevate dalla minoranza, io e il Comune abbiamo agito nel massimo rispetto della prescrizioni e della legge, attenendoci a tutti i rilievi della Soprintendenza per evitare di creare pregiudizi al manufatto storico, sia per quanto riguarda l'allestimento della attrezzatura utile ai portatori di handicap, sia per quanto riguarda la non necessita di redazione del PVR, Piano di Valutazione Rischi, in quanto non esistono commistioni tra tipi diversi di lavoratori e sia, infine, per quanto riguarda le uscite di sicurezza in quanto é nel progetto la porta con maniglione antipanico".

In conclusione di seduta, non soddisfatta dalle risposte e dai toni aspri di Bozzano, la minoranza si é dichiarata critica e pronta ad un inasprimento dei controlli politici e tecnici sull'operato della maggioranza

Gli altri Odg in seduta

A latere del nodo principale, per la cronaca: - l'astensione dal voto della minoranza ad alcune puntuali variazioni di bilancio - aumento delle risorse a sostegno della locazione, nuove spese inerenti la scuola media e diminuzione dell'impegno sulle spese di personale di circa 11.000€ -. Il pareggio a cuba oggi 5,073.673 €, partendo da una cifra iniziale prevista di 5.049.912. - Il voto contrario sempre della minoranza sul piano economico finanziario relativo alla tassa rifiuti 2022, che vede un aumento di circa 8000€. Partendo dal nuovo metodo tariffario comunicato da ARERA, e recepito dal locale consorzio CSEA, porta la spesa totale per le voci legate alla TARI a 232.882 € contro un totale 2021 di 224.000 euro, interamente da coprire da parte dell'utenza.