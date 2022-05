Beppe Ghisolfi premiato dal sindaco di Tirana con la torre civica della città

La capitale europea dei giovani per l'anno 2022 diventa per un giorno capitale dell'educazione finanziaria con prospettive destinate a evolversi nel prossimo futuro: la città di Tirana ha infatti accolto nel proprio municipio il Professor Beppe Ghisolfi. Il Banchiere internazionale e saggista è stato personalmente ricevuto dal Sindaco Erion Veliaj per una conversazione dedicata ai temi dei giovani e degli interscambi culturali che, favorendo occasioni di reciproca conoscenza istituzionale e personale, agevolano opportunità e confronti virtuosi negli ambiti delle start-up, del turismo, della pianificazione urbanistica e della promozione e distribuzione delle eccellenze, industriali e artigianali su mercati sempre più interconnessi tra nord ovest d'Italia e Balcani occidentali.

Il Professor Ghisolfi, elogiando il sindaco Veliaj per il buon governo innovatore della città e per la straordinaria organizzazione nella gestione dei grandi eventi, ha omaggiato al massimo rappresentante dell'amministrazione comunale una copia di pregio del Manuale di navigazione sulle fondazioni bancarie Italiane, in quanto Istituzioni a carattere ex bancario partners strategiche degli enti pubblici locali per il finanziamento dei progetti sociali e di sviluppo, tema di particolare interesse per una economia emergente sempre più collegata all'Unione Europea. Il sindaco Veliaj ha inteso donare al Banchiere scrittore, impegnato da anni con spirito civico nella promozione di occasioni di gemellaggio tra i due Paesi, il massimo riconoscimento rappresentato da una prestigiosa miniatura della Torre civica simbolo del Comune, assegnato alle personalità più illustri che si recano in visita solenne nella capitale Balcanica.