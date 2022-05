Gli Alpini di Guarene festeggiano i 40 anni di fondazione del gruppo

In occasione del raduno intersezionale e del raduno sezionale ANA di Cuneo che si svolgeranno a Guarene il (3,4,5 giugno), gli Alpini guarenesi festeggeranno i quarant’anni di fondazione del gruppo.

Abbiamo fatto una chiacchierata con il presidente Guido Palladino , per conoscere meglio il gruppo e scoprire come festeggeranno questo traguardo importante.

“Era il 1982 e siamo partiti in duecento per poi passare a quattrocento, salendo e scendendo di numero, fino agli attuali centotrenta iscritti, tra Alpini e simpatizzanti”.

Che cosa rappresentano questi quarant’anni di fondazione?

“Tutto questo tempo dedicato ad una grande passione è una meta alla quale non avrei mai pensato di arrivare. Vorrei lasciare in eredità questa mansione ricca di esperienza e di umanità a qualche giovane volenteroso del gruppo, per far sì che possa tirare avanti la carretta col giusto impegno e sentimento che ci contraddistingue da sempre”.