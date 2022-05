Marcatura laser, la soluzione definitiva per la lotta alla contraffazione

Ogni anno vengono sequestrate in tutto il mondo migliaia di tonnellate di merci contraffatte e la maggiore disponibilità tecnologica fa sì che la qualità dei falsi sia aumentata al punto da rendere molto più difficile il lavoro di riconoscerli. Per rispondere a questo problema le aziende impiegano la marcatura laser come importante risorsa per evitare la contraffazione dei propri prodotti.

La contraffazione oggigiorno riguarda sia prodotti di consumo come borse, orologi e abbigliamento alla moda, ma anche alcolici, sigarette e prodotti farmaceutici. L'impatto della contraffazione può incidere sia sulla redditività dell'azienda che sulla sua reputazione. È chiaro che un minor numero di beni venduti comporterà un calo dei profitti, ma bisogna prendere in considerazione anche che la qualità inferiore dei prodotti contraffatti acquistati da migliaia di clienti finali può avere un enorme effetto a catena sulla reputazione dell'azienda. La codifica e la marcatura del prodotto rappresentano oggi il modo più sicuro per proteggersi dalla contraffazione. Le migliori soluzioni di codifica e marcatura forniscono un'eccellente protezione contro i falsari e fra le diverse tecnologie di codifica, è spesso la marcatura laser quella più vantaggiosa per le aziende interessate a combattere la contraffazione. Questo perché un macchinario laser può stampare codici permanenti di alta qualità su un'ampia gamma di substrati, inclusi vetro, metallo rivestito, etichette e plastica, ad altissima velocità.

Tutto sta nel trovare l'approccio migliore per far rendere al meglio il laser. Esistono diversi modi in cui le aziende utilizzano la marcatura laser per proteggersi dalla contraffazione. Alcune scelgono di creare un disegno visibile ma incredibilmente complesso per dimostrare l'autenticità, mentre altre scelgono di realizzare segni molto sottili, che possono essere compresi solo dal realizzatore. Contrassegnare prodotti, come le bevande alcoliche ed i farmaci, con la data di produzione e scadenza contribuisce anche alla tracciabilità. In questo modo, se qualcuno afferma di aver acquistato un prodotto di scarsa qualità, l’azienda ha i mezzi per indagare e risalire all’origine del prodotto.

La contraffazione è un grande affare anche nel mondo dell'elettronica, dove genera danni in ogni parte della catena di produzione e distribuzione, arrivando sino all’utente finale. E negli ultimi anni la pirateria sta aumentando a livello globale. Un’indagine svolta dall'International Trademark Association (INTA) mostra come il giro d’affari della contraffazione raggiungerà i 2,3 trilioni di dollari entro la fine del 2022, a cui vanno sommati 1,9 trilioni di dollari di ricadute sociali ed economiche, portando così l’impatto negativo totale della pirateria sino a 4,2 trilioni di dollari, e mettendo a rischio di conseguenza il posto di lavoro di ben 5,4 milioni di persone in tutto il mondo.

Uno dei vantaggi più significativi della marcatura laser per la sicurezza anti-contraffazione è che i segni o le incisioni non possono essere strofinati, eliminati, riprodotti o staccati. Sono permanenti. Inoltre, attraverso l’impiego di macchinari laser come quelli prodotti da Evlaser, le aziende manifatturiere hanno la possibilità di creare modelli incredibilmente complessi alla stessa velocità della propria linea di produzione. In questo modo si ottiene un sistema di sicurezza anticontraffazione estremamente affidabile senza rallentare minimamente la catena di produzione aziendale.

Quindi, sia che si tratti di una piccola azienda a conduzione familiare o di un grande produttore abituato a lavorare su grandi volumi, la marcatura laser è la soluzione ideale per aiutare a proteggere la propria attività e migliorare la qualità dei propri prodotti.