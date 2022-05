In alto i calici! Successo a Bra per la serata inaugurale degli Aperitivi in consolle

Festa in via Cavour con gli Aperitivi in consolle, a Bra

La movida, quella bella. Ma quanto ci è mancata in questi due anni? Vedersi, abbracciarsi, ridere e brindare, ballare e chiacchierare senza ansia. Senza mascherine, distanziamenti e restrizioni. I giovani sono quelli che ci hanno rimesso di più: la pandemia ha messo in stand-by la loro vita, privandoli di svaghi e leggerezza.

Così ecco esplodere in tutta la sua potenza la voglia di fare festa. Di divertirsi come se non ci fosse un domani, tutti belli carichi e contenti. E quale migliore occasione degli Aperitivi in consolle per darci dentro con drink, allegria e tanta musica?

Per Bra la serata inaugurale di venerdì 27 maggio è stata un successo in piena regola e non avevamo dubbi. Se sapete già di cosa stiamo parlando, allora siete a cavallo. Se non ne sapete granché è il caso di porvi rimedio.

L’esperienza è di quelle da non perdere per tornare a gustare la piena normalità con un aperitivo tra amici o un flirt a base di prosecco, spritz, mojito… Un bel pot-pourri di robe buone, tanto da bere quanto da mangiare. Non mancano nemmeno disco music e cocktail show, che fanno subito situazione.

Basta così? Chiaro che no. A gasare l’atmosfera ci pensano i dj set, per garantire divertimento e compagnia fino a tardi, da raccontare a casa a tutte quelle volpi che non sono arrivate all’uva.