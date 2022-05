Inaugurato a Cuneo "Parco Ferruccio Parri", l'area verde urbana più grande d'Italia [GALLERY]

Un grande successo l'inaugurazione del parco "Ferruccio Parri" di Cuneo, la veste tutta nuova dell'ormai ex Piazza d'Armi: il polmone verde della città è stato ufficialmente aperto al pubblico - dopo un lungo lavoro di ristrutturazione, il maggior cantiere in Italia per la realizzazione di un parco urbano - alle 19 di oggi (sabato 28 maggio) con il taglio del nastro da parte del sindaco uscente Federico Borgna.



"Aspettavamo questo momento da 616 giorni, l'inaugurazione di uno spazio unico in Italia, pensato per essere goduto da tutti in autonomia, di cui siamo infinitamente orgogliosi - ha detto il sindaco, riservando anche un pensiero a Guido Bonino, ex sindaco della città recentemente scomparso - . Ognuno di noi deve sentire proprio questo spazio ed esserne responsabile come parte della comunità, sarà una sfida. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo sogno, dall'amministrazione comunale in senso lato, ai progettisti e alle ditte che hanno lavorato con passione".



La cerimonia si è tenuta nel mezzo del parco, al di sotto della scritta gigante "I Love Cuneo". Un mantra che gli assessori, i progettisti e le ditte realizzatrici del parco hanno sempre sostenuto aver guidato tutti i passi che hanno condotto a questo momento.



Gli eventi hanno caratterizzato la giornata sin dalle 15, con il lancio della Giornata Nazionale dello Sport del Coni per cui è previsto l’arrivo di centinaia di bambini. Alle 17 è iniziata la musica dal vivo con il dj Alex Marini e l'aperitivo offerto al Chiosco Parri (con zucchero filato e palloncini per i più piccoli). Dopo l'inaugurazione, alle 20, il concerto dei "The Beat Circus" e lo spettacolo di fontane luminose danzanti offerto dall’Associazione Comitato Cuneo Illuminata.



Domani ancora festa con diversi laboratori per famiglie, letture animate, attività cinofile e yoga.