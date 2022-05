Elezioni Borgo, aperitivo elettorale con il candidato Paolo Giraudo e la lista Realizziamo Insieme

Il candidato Sindaco della lista civica Realizziamo Insieme, Paolo Giraudo, insieme ai candidati consiglieri, offriranno oggi sabato 28 maggio, alle 18,30, a tutti coloro che vorranno intervenire, un aperitivo nella magnifica cornice di Monserrato, nello spazio antistante Amunse. Sarà l'occasione perfetta per parlare insieme, in un ambiente più informale, del futuro di Borgo San Dalmazzo e delle opere più urgenti da realizzare per migliorare la vita, l'economia e la socialità della nostra città. In caso di maltempo l'evento si svolgerà ugualmente ma sarà spostato presso il meeting point della lista in corso Barale 52.



Un altro importante momento di incontro sarà quello di lunedì 30 maggio, alle ore 21, presso la Sala Consiliare, quando candidato Sindaco e candidati Consiglieri esporranno nel dettaglio i 10 punti del programma, e dibatteranno degli stessi con i cittadini che vorranno intervenire