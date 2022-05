Elezioni comunali, Patrizia Gorgo: "Ecco perché non saremo al confronto elettorale di Confartigianato Cuneo"

Abbiamo ricevuto un invito da Confartigianato Cuneo per un confronto sulle tematiche della categoria tra i due candidati sindaco di Racconigi per il prossimo lunedì 30 maggio, a seguito del quale, già in data 20 maggio, abbiamo comunicato che la lista civica “Patrizia Gorgo Sindaco per Racconigi” era impegnata in incontri precedentemente organizzati.



Ci è dispiaciuto vedere l’evento confermato da una nota stampa rilasciata da Confartigianato Cuneo, ancora prima della nostra risposta. Abbiamo quindi proposto e valutato date alternative, senza riuscire a trovare una soluzione comune ad entrambi. Purtroppo, nonostante la nostra assenza, Confartigianato ha scelto di confermare comunque la data di lunedì e di darne comunicazione agli iscritti.



Tenuto conto del ruolo che Confartigianato Cuneo riveste come rappresentante di tante attività del territorio, compatibilmente con gli impegni in agenda del periodo, abbiamo anche dato la nostra disponibilità ad incontrare l’associazione per confrontarci sulle esigenze delle imprese di Racconigi. A questa nostra proposta non è stato dato riscontro.



Alla luce di quanto sopra, come già noto all’organizzatore, ribadiamo che non potremo essere presenti alla serata fissata per lunedì prossimo.



Resta ferma la nostra disponibilità al confronto e al dialogo con tutte le imprese, realtà artigiane e cittadini del territorio.



La lista civica “Patrizia Gorgo Sindaco per Racconigi”