Dalla media di Caramagna Piemonte al Portogallo con il progetto Erasmus +

Quattro studentesse e due studenti delle classi Terze della Scuola secondaria di 1° grado di Caramagna Piemonte, accompagnati dai docenti Marco Dellarocca e Gabriella Nutino, stanno per concludere la loro avventura Erasmus+ in Portogallo.

Grazie al progetto N.E.E.D.S. (New Education Era of Digital Skills), infatti, dal 22 al sono stati ospiti dell'Agrupamento de Escolas de Loureiro, nel distretto di Aveiro (Portogallo nord occidentale), insieme ad altri studenti provenienti da Spagna, Polonia e Romania.





Scopo del progetto Erasmus+ ka101 l'apertura alla dimensione europea ed una educazione costante allo scambio ed alla condivisione di tradizioni e culture. In modo particolare, i sei studenti sono stati coinvolti in attività artigianali legate alla tradizione della lavorazione della ceramica portoghese, i famosi azulejos, piastrelle di terracotta maiolicata.



Il primo viaggio aereo, l'opportunità di mettere a frutto le proprie competenze in lingua inglese e, soprattutto, uno scambio reale con gli altri studenti europei rimarranno nel patrimonio umano e culturale di questi ragazzi così giovani, ma già proiettati verso un futuro internazionale.



L'emergenza Covid ha causato uno slittamento in avanti di tutte le mobilità previste dal progetto finanziato dall'Unione Europea, ma questa prima esperienza fa ben sperare per la prosecuzione: in ottobre sarà la volta della Polonia, a toccherà alla Spagna, a maggio verranno ospitati i partners con i loro studenti in Italia, e ad ottobre si chiuderà con la mobilità in Catalogna.

Il gruppo dei docenti si è incontrato per la prima volta in Italia lo scorso mese di aprile, per la progettazione congiunta.