Atletica, Coppa Europa dei 10.000 metri su pista: in gara Anna Arnaudo e Pietro Riva

Questa sera a Pacé via alla Coppa Europa dei 10.000 metri in pista.

Nella squadra femminile due le punte: la maratoneta Giovanna Epis, per la quale la manifestazione sarà una tappa di preparazione alla maratona degli Europei di Monaco di Baviera, e la cuneese Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino). 21 anni, Arnaudo è la campionessa italiana assoluta e u23 in carica dei 10.000 metri in pista, specialità nella quale lo scorso anno ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei U23. Senza dimenticare l’oro a squadre U23 agli Europei di Cross con Nadia Battocletti e con l’ossolana Giovanna Selva (Sport Project VCO), anche lei attesa in Francia nella rassegna continentale.

In campo maschile, riflettori su Pietro Riva (Fiamme Oro): l'abese arriva all’appuntamento francese da campione italiano della specialità. Sulla distanza il 25enne di Alba detiene il record nazionale su strada (27:50) mentre in pista finora ha un personale di 28:25.86 ottenuto nell’ultima edizione a Birmingham. Ma l’azzurro con il miglior accredito è l’altro piemontese Italo Quazzola (Atl. Casone Noceto), secondo ai Tricolori e alla terza presenza in questa manifestazione, che di recente è sceso a 28:16.44 nei 10.000 di Londra.