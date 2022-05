Savigliano e Boston legate dall'inaugurazione dei nuovi spazi FabLab

Si é svolta questa mattina sabato 28 maggio alle 11 presso la prestigiosa sede Confartigianato Savigliano l'inaugurazione del nuovo FabLab territoriale, officina/laboratorio rientrante nel circuito FabLab Cuneo.



La rete provinciale é a tutti gli effetti parte integrante della più grande rete mondiale che fa capo al prestigioso Massachussetts Institute of Technology di Boston.



Davanti ad un pubblico folto e molto attento, il vero e proprio taglio del nastro é stato preceduto da una tavola rotonda dal titolo "Find Your Future"; presenti, tra gli altri, il consigliere provinciale Dovetta, i sindaci di Cavallermaggiore e Marene e Sergio Soave Presidente della Fondazione CRS.



A coordinare gli interventi il Direttore di Confartigianato Joseph Meineri, il quale, dopo aver dato al parola al sindaco Ambroggio per i saluti istituzionali, ha organizzato le due batterie di interventi.



Il primo cittadino ha voluto sottolineare l'importanza del FalLab rispetto alle esigenze dell'occupazione giovanile contemporanea "in un momento in cui fatichiamo a trovare addirittura giovani che vogliano ricoprire il ruolo di scrutatori presso le sezioni elettorali - in queste ore sto cercando di mettervi mano -, opportunità come queste sono importanti".



Dopo il saluto della Presidentessa Zonale di Savigliano Sepertino, ha preso la parola Gabriele Druetta, titolare dell'omonima azienda di tappezzerie e neo presidente del FabLab Cuneo: "nei laboratori FabLab abbiamo una stampante che anziché stamparci del foto, stampa le nostre idee. L'officina di Savigliano sarà uno spazio aperto e la squadra di lavoro sarà il territorio."



Il Presidente Corsetto: "Grazie a tutti gli intervenuti. L'esperienza FabLab a Cuneo é nata quando io ero vicepresidente. Sono processi che ci vedono sempre più coinvolti. Una associazione di categoria é vincente quando anticipa i tempi.

I temi ricorrenti e pregnanti sono: la passione, le idee la organizzazione delle risorse, ecco di gli ingredienti delle oltre 8500 imprese provinciali. Un grazie a fondazione CRC per il supporto e alla presenza del collega Agostino Gribaudo di Ascom Savigliano.

Da soli si va più veloci, insieme si va più lontano!"



Al secondo giro di tavolo hanno preso parte Alessandro Marcon, fondatore FabLab Cuneo, Carlo Boccazzi, presidente Mak-Pi e Marco Cassino, presidente FabLab Torino.



Marcon:"noi FabLab abbiamo regole tecniche precise dettate dal MIT, ma l'organizzazione é piuttosto libera. Da anni siamo nelle politiche di sviluppo del Ministero dela'Interno. Per poterci gestore al meglio abbiamo fondato l'associazione Regioanel Mak-Pi."



Boccazzi:"Come detto, é necessario fare squadra, capire che cosa vogliamo essere, e provare a colmare il gap tra MISE e imprese. In questo il FabLab può fare da compensazione. Con il progetto Hackability abbiamo cominciato a lavorare con il mondo della disabilitá con importanti risultati. Tentiamo di progettare "con" e non "per"! Negli ultimi tempi lavoriamo con Toyota per dare risposte all'economia dell'invecchiamento."

Cassino:"Noi a Torino siamo nati per primi come Fab Lab, dieci anni fa. Abbiamo convinto il Politecnico e lavoriamo con lui e con lo IED, la Scuola di Design. Teniamo i collegamenti tra scuola e azienda, formiamo tanti giovani, li lasciamo andare all'estero ad accrescere le proprie esperienze e ultimamente molto saranno tornando con competenze accresciute e funzionali al mondo FabLab."



A conclusione del dibattito il taglio del nastro al nuovo allestimento FabLab di Savigliano nei locali seminterrati, definito dal presidente Corsetto: un nuovo interessante inizio per il futuro.