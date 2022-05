Servizi di noleggio: quali opportunità con il lungo termine per i privati?

Il noleggio auto a lungo termine sta riscontrando un successo crescente tra i privati grazie ai numerosi vantaggi di cui è possibile usufruire.

Innanzitutto, questa soluzione permette di accedere a qualsiasi modello senza dover provvedere all’acquisto, così come di non dover far fronte alle spese legate alla polizza auto obbligatoria, all’imposta di bollo e alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, tutte a carico della compagnia di noleggio.

Il contratto può avere una durata variabile, che si attesta tra i 3 e i 5 anni e prevedere il pagamento di un canone fisso mensile a cui può eventualmente affiancarsi il versamento di un anticipo al momento della sottoscrizione del contratto.

Per individuare le opportunità migliori del momento è possibile mettere a confronto le offerte attualmente disponibili direttamente online, affidandosi a portali specializzati come Facile.it, così da beneficiare del noleggio a lungo termine avvalendosi di una formula del tutto in linea con le proprie necessità.





Noleggio a lungo termine: dall’alimentazione al chilometraggio

Uno degli elementi da tenere in considerazione nella scelta dell’auto da noleggiare risiede nel tipo di alimentazione, dato che al giorno d’oggi è possibile optare per diverse possibilità, come le vetture a benzina, diesel, elettriche oppure ibride.

Anche la carrozzeria dev’essere valutata con attenzione: per effettuare spostamenti quotidiani in contesti urbani le city car rappresentano un’opzione ideale se non si hanno particolari necessità per quanto riguarda lo spazio. Sono vetture che consentono di muoversi con maggiore agilità nel traffico e di effettuare parcheggi più facilmente. Nel caso di famiglie numerose, invece, una valida alternativa può essere rappresentata dalle station wagon.

Se si ha la necessità di noleggiare a lungo termine un’auto con cui percorrere abitualmente percorsi off road, invece, il consiglio è di optare per SUV o fuoristrada.

Naturalmente, un altro aspetto importante di cui tenere conto è rappresentato dai chilometri inclusi nel contratto di noleggio: è possibile optare per diverse soluzioni, così da soddisfare ogni genere di esigenza.

Infine, è bene ricordare che possono accedere la noleggio a lungo termine anche i neopatentati, assicurandosi che la cilindrata non superi i cc imposti dalle limitazioni a cui è necessario sottostare nei primi tre anni di guida.



Le dotazioni di serie disponibili con il noleggio a lungo termine

Ovviamente in fase di scelta è anche possibile esaminare le dotazioni di serie della vettura, così da individuare quella più indicata per le proprie esigenze e assicurarsi la migliore esperienza di guida.

Si può per esempio valutare la scelta di un’auto che presenti il cambio automatico oppure la guida assistita con un selettore centrale e comandi al volante.

Altra opzione da valutare è costituita dai sensori di parcheggio, indispensabili soprattutto sui veicoli più ingombranti come i suv al fine di muoversi con maggiore agilità anche negli spazi più ristretti, oppure il già citato selettore di guida.

In tal senso, vi sono software integrati che controllano elettronicamente la velocità al fine di non superare mai i limiti consentiti, o che avvisano con segnali sonori se si è troppo vicini alla linea di mezzeria o al veicolo che precede. In altri casi si attivano automaticamente gli anabbaglianti quando diventa buio o i tergicristalli se piove.

È possibile anche optare per auto a noleggio dotate di schermi al LED di ultima generazione che consentono, tramite comandi touch, di regolare il climatizzatore, spesso bi-zona per assecondare sia le esigenze del guidatore che quelle del passeggero, seguire gli aggiornamenti sul traffico così come attivare il collegamento wi-fi e bluetooth, per parlare al telefono senza dover mai togliere le mani dal volante, grazie al vivavoce.

A livello pratico, poi, si trovano sempre più spesso, anche nelle vetture con la formula del noleggio, dei kit per il gonfiaggio veloce degli pneumatici, oltre alla classica ruota di scorta, nonché utility come l'ABS per frenare in sicurezza senza sbandare, o l'hill holder per ripartire in salita in modo agevole.

Non mancano mai, infine, servosterzo, alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata e sistemi isofix di ultima generazione per bloccare i seggiolini auto per i passeggeri più piccoli. In molteplici modelli, poi, è possibile trovare anche prese USB da utilizzare per la carica di qualsiasi dispositivo mobile.