Vino, Go Wine premia "The Green Experience" di Coldiretti Cuneo

Nell’ambito del concorso letterario nazionale “Bere il Territorio”, giunto alla XXI edizione, l’associazione Go Wine ha assegnato un Premio Speciale a The Green Experience, il progetto di Coldiretti Cuneo per una viticoltura ripensata e sostenibile.

Il Premio Speciale è rivolto a realtà del comparto vitivinicolo che si siano distinte per aver salvaguardato il patrimonio territoriale in un’ottica di valorizzazione del paesaggio, sviluppo culturale, turistico, sociale ed economico, secondo principi di sostenibilità.

The Green Experience è una certificazione collettiva nata in seno a Coldiretti Cuneo, che coinvolge oltre 100 produttori di Alba, Langhe e Roero, 1.000 ettari di superficie vitata in 28 Comuni e 15 denominazioni tra DOCG e DOC. Prevede il rispetto di pratiche agronomiche e metodi di lotta integrati e sostenibili per prendersi cura del paesaggio collinare, conservare le risorse naturali del suolo e la biodiversità in vigneto, valorizzare e distinguere le produzioni vitivinicole e offrire la massima qualità al consumatore.

“Nell’assegnare per la prima volta questo Premio – ha spiegato l’avvocato Massimo Corrado, Presidente di Go Wine – abbiamo deciso di attribuire il riconoscimento non a una singola cantina, ma di premiare il progetto ‘The Green Experience’, apprezzando le finalità indicate e il lavoro intanto svolto che ci è stato di frequente comunicato da cantine che sono spesso coinvolte in nostre iniziative”.

A ritirare il premio ad Alba, nella Sala Beppe Fenoglio, è stato il Presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada, che ha commentato: “Un sentito grazie a Go Wine per questo prestigioso premio, un riconoscimento che gratifica il lavoro di Coldiretti e di tutti i viticoltori aderenti alla rete The Green Experience, che ogni giorno si impegnano a praticare e diffondere una viticoltura di qualità e sostenibile per i consumatori e per un ambiente salubre e accogliente sulle nostre colline Patrimonio UNESCO”.

“Alla sostenibilità nei vigneti – aggiunge il Direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu – si affianca la sostenibilità lungo la filiera vitivinicola, dalla mobilità a ridotto impatto ambientale ai sistemi ottimizzati per l’e-commerce, grazie al progetto ECOLOG che stiamo realizzando assieme al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani con l’obiettivo di limitare il traffico pesante sulle nostre colline, sostenere l’enoturismo e facilitare la vendita diretta nazionale e internazionale”.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it