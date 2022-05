Elezioni Amministrative 2022 Confartigianato Cuneo ha incontrato i Candidati del Comune di Borgo San Dalmazzo (rivedi l’evento)

In vista delle prossime Elezioni Amministrative, che si svolgeranno il prossimo 12 giugno e che in provincia di Cuneo interesseranno 19 Comuni per un totale di oltre 152mila cittadini, Confartigianato Cuneo ha organizzato una serie di incontri con i Candidati dei principali Comuni della Granda, località dove l’Associazione – la più rappresentativa del comparto in provincia – è presente con un proprio ufficio.

Lo scorso 25 maggio, presso la Sala Consiliare municipale, si è svolto un incontro con i Candidati alla carica di Sindaco per il Comune di Borgo San Dalmazzo.

Moderati dalla giornalista Cristina Mazzariello di Targatocn.it, media partner dell’iniziativa, si sono confrontati sulle tematiche pregnanti per il mondo produttivo e per il territorio: Paolo Giraudo, Roberta Robbione, Pierpaolo Varrone (assente per un improvviso imprevisto Marco Bassino).

«Da sempre – ha spiegato in apertura Luca Crosetto, presidente territoriale della Confartigianato Cuneo – consideriamo fondamentale il nostro rapporto con il territorio e riteniamo un valore la nostra organizzazione in Zone e la presenza in provincia con i nostri 19 uffici e i 190 dipendenti che ogni giorno sono al fianco degli imprenditori. In questo contesto è importante e strategico il dialogo con le amministrazioni locali, di cui i Sindaci rappresentano davvero il primo baluardo dello Stato e con i quali collaboriamo quotidianamente per lo sviluppo di imprese e comunità».

Ecco il calendario dei prossimi incontri, tutti con inizio alle ore 20.30, e visualizzabili anche su www.targatocn.it:

· Lunedì 30 maggio 2022 - Candidati per il Comune di Racconigi – Presso Sala Consiliare del Palazzo Comunale (Piazza Carlo Alberto, 1 - 12035 Racconigi). Per partecipare prenotazione obbligatoria al +39.339.2611590

· Lunedì 6 giugno 2022 - Candidati per il Comune di Savigliano – Presso Confartigianato Cuneo – Zona di Savigliano (Via Molinasso, 18 – 12038 Savigliano). Per partecipare prenotazione obbligatoria al +39.339.2611590

· Martedì 7 giugno 2022 - Candidati per il Comune di Mondovì – Presso Confartigianato Cuneo – Zona di Mondovì (Via degli Artigiani, 10 – 12084 Mondovì). Per partecipare prenotazione obbligatoria al +39.339.2610974