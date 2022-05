Giro d'Italia, nell'ultima tappa Matteo Sobrero trionfa alla crono di Verona

Matteo Sobrero si aggiudica la cronometro di Verona, ed è la prima volta per un Cuneese che porta a casa una vittoria di tappa: il campione italiano a cronometro della Bike Exchange-Jayco arriva al traguardo in 22' 24" 54, con una velocità media di 46,588 km/h.

Grande prestazione per il 24enne di Montelupo Albese, protagonista al Giro d’Italia numero 105 insieme al 33enne di Corneliano d'Alba, Diego Rosa. Protagonista assoluto della crono di Budapest, con un podio svanito per un soffio, Sobrero - al suo terzo giro - ha anche vestito la maglia bianca riservata al miglior giovane in classifica generale.