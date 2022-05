Papa Francesco annuncia 21 nuovi cardinali: c'è il cuneese Giorgio Marengo

C'è anche il cuneese Giorgio Marengo, prefetto apostolico di Ulan Bator, capitale della Mongolia, e titolare della diocesi soppressa di Castra Severiana, tra i 21 nuovi cardinali che verranno insigniti del porporato: quest'oggi, al termine del Regina Coeli, Papa Francesco ha infatti annunciato un nuovo Concistoro, il prossimo 27 agosto, l’ottavo del suo pontificato.

Con i suoi 48 anni, Mons. Marengo è il più giovane dei nuovi cardinali. Nato a Cuneo il 7 giugno del 1974, è cresciuto a Torino, frequentando gli scout, praticando scherma e diplomandosi al liceo classico Cavour. Dopo gli studi teologici, il 24 giugno 2000 emette la professione dei voti per i missionari della Consolata e l'anno dopo è ordinato presbitero nella chiesa del Beato Giuseppe Allamano in Torino, dal cardinale Severino Poletto. Inviato missionario in Mongolia dopo l'ordinazione sacerdotale, è il primo rappresentante del suo ordine religioso nel Paese asiatico: lì è parroco di Maria Madre della Misericordia ad Arvajhėėr; dal 2016 e fino alla nomina episcopale è consigliere regionale dell'Asia e superiore dell'ordine per la Mongolia. Il 2 aprile 2020 papa Francesco lo nomina prefetto apostolico di Ulan Bator e vescovo titolare di Castra Severiana e l'8 agosto dello stesso anno riceve l'ordinazione episcopale, nel santuario della Consolata a Torino, dal cardinale Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli (coconsacranti Cesare Nosiglia, arcivescovo metropolita di Torino, e il cardinale Severino Poletto, arcivescovo emerito di Torino).

Il Collegio cardinalizio, secondo quanto riportato da Vatican News, oggi è composto da 208 porporati, di cui 117 elettori e 91 non elettori. Il 27 agosto salirà a 229 cardinali di cui 131 elettori. Secondo il pontificato di creazione, al 27 agosto il Collegio sarà costituito da 52 cardinali creati da Giovanni Paolo II di cui 11 elettori; 64 creati da Benedetto XVI di cui 37 elettori; 113 creati da Francesco di cui 83 elettori. Da un punto di vista geografico i cardinali dal 27 agosto saranno così distribuiti: 107 cardinali in Europa, di cui 53 elettori; 60 cardinali nelle Americhe, di cui 38 elettori; 30 cardinali in Asia, di cui 20 elettori; 27 cardinali in Africa, di cui 17 elettori; 5 cardinali in Oceania, di cui 3 elettori.