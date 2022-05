Rifreddo: iscrizioni per il doposcuola entro fine mese

Scade in questi giorni il termine per le iscrizioni al Doposcuola delle elementari rifreddesi. Gli aderenti sono già un buon numero ma rimangono ancora alcuni posti disponibili. Ricordiamo che per la scuola primaria l’orario del doposcuola e tra le ore 13 e le 17,30 e che il doposcuola sarà svolto presso il salone polivalente al piano interrato della Scuola Elementare.



• PRE-INGRESSO per scuola PRIMARIA E INFANZIA dalle ore 7,30

Per far fronte alle esigenze dei genitori lavoratori, il servizio accoglierà gli alunni a partire dalle ore 7,30. I bambini saranno divisi in gruppi e sorvegliati nei locali individuati. Si prevede un costo del servizio di €.100,00 per tutto l’anno scolastico. La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario al Comune di Rifreddo, in seguito all’iscrizione presso gli UFFICI COMUNALI. Si precisa che non verranno effettuati rimborsi per rinunce od assenze nel corso dell’anno scolastico. I bambini verranno seguiti da operatori formati di una cooperativa esterna. Le adesioni per il servizio possono essere fatte presso gli Uffici Comunali.



• POST-USCITA per la scuola dell’INFANZIA fino alle ore 17.30

Per far fronte alle esigenze dei genitori lavoratori, il servizio accoglierà gli alunni a partire dalle ore 16,00 fino alle 17,30. I bambini saranno divisi in gruppi e sorvegliati nei locali individuati. Si prevede un costo del servizio di €.60,00 circa mensili: il pagamento deve essere effettuato per tutto l’anno scolastico per un totale di 500€ annui. La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario al Comune di Rifreddo, in seguito all’iscrizione presso gli UFFICI COMUNALI. Si precisa che non verranno effettuati rimborsi per rinunce od assenze nel corso dell’anno scolastico. I bambini verranno seguiti da operatori formati di una cooperativa esterna. Le adesioni per il servizio possono essere fatte presso gli Uffici Comunali.



• DOPOSCUOLA

Verrà attivato anche il servizio di DOPOSCUOLA con la possibilità di accogliere i ragazzi della scuola primaria nei giorni scolastici dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 17.30 (con possibilità di mensa oppure con pasto portato da casa). Il DOPOSCUOLA sarà svolto presso il salone polivalente al piano interrato della Scuola Elementare (è collegato internamente alla scuola).



Sarà attivato il SERVIZIO MENSA FACOLTATIVO (se si vuole si può consumare il pranzo al sacco), in collaborazione con la Scuola dell’infanzia al costo di €3,50 a pasto, comprensivo di primo, secondo con contorno e frutta/dolce (i buoni pasto sono acquistabili a blocchi di 10 presso gli Uffici Comunali).



Il costo del servizio è quantificato in € 55 a settimana: circa 220€ mensili per un totale annuo di 1.850,00€. Le fatture saranno emesse: inizio servizio (fino a fine anno) e gennaio in base alla prenotazione e il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla ricezione della stessa (EVENTUALI ECCEZIONI POTRANNO ESSERE CONCORDATE direttamente con la cooperativa)



Il servizio sarà gestito direttamente dalla COOPERATIVA SOCIALE “ARMONIA”

Per informazioni contattare gli Uffici Comunali oppure Soc. Coop. Sociale Armonia a.r.l. allo 0175/291349



Il servizio verrà attivato con l’adesione all’intero periodo di GRUPPI N.10 ISCRITTI, quindi ogni 10 adesioni si avvia un gruppo, ma non si riesce a reggere gruppi con numeri inferiori perché non coprono i costi.



Le adesioni per il servizio possono essere fatte presso gli Uffici Comunali oppure direttamente alla Cooperativa gestrice del servizio. Il pagamento verrà effettuato direttamente alla cooperativa.



Per informazioni e chiarimenti chiamare gli uffici comunali al 0175/260022 oppure scrivere a info@comune.rifreddo.cn.it