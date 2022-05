La personalizzazione dell'abbigliamento si conferma uno strumento di marketing essenziale per le PMI

Personalizzare l’abbigliamento aziendale. Un’opportunità per qualsiasi società, uno strumento di visibilità necessario che consente ai fruitori dei servizi resi di collegare visivamente gli addetti presenti con il marchio cui sono legati.

C’è, insomma, uno stretto legame da costruire tra personale al lavoro e nome dell’azienda di riferimento, un filo che unisce le due facce della medesima medaglia e che, opportunamente pensato, garantisce un’occasione di allargamento degli orizzonti commerciali da sfruttare al massimo, senza tentennamenti.

Lavorare nel campo della personalizzazione abbigliamento significa pensare in modo contemporaneo al marketing. In fondo, non c’è nemmeno troppo bisogno di spiegare perché sia importante muoversi nella direzione descritta. Bando a pesanti lezioni di comunicazione, avere il logo della propria società sulla maglia, sulla felpa o su un giaccone garantisce un’identificazione diretta tra il nome e il servizio offerto.

C’è, insomma, più di una motivazione alla base di una scelta di questa natura, una ricetta semplice per muoversi nell’ambito della diffusione dei dati aziendali, a tutto vantaggio dell’allargamento del mercato di riferimento.

Comunicarsi al mondo

La comunicazione, in quest’epoca storica, è una leva fondamentale sotto il profilo commerciale. Tra social, media tradizionali, influencer e televisione, le opportunità sono tante e tali che diventa persino necessario creare apposite occasioni di stud io per venirne a capo.

L’esigenza di comunicare è di ognuno; l’importanza di farlo per le aziende non è nemmeno da discutere. C’è, insomma, estremo bisogno di esserci, di apparire, di farsi vedere.

A questa necessità, ovviamente, corrisponde un lato economico da sostenere. Specie per le piccole e medie imprese, i capitali da investire non sono infiniti e, di conseguenza, diventa decisivo fare di necessità virtù, a diretto vantaggio di chi adotta soluzioni capaci di non gravare troppo sui costi generali e, al contempo, inseguire l’obiettivo atteso.

Quello della personalizzazione abbigliamento diventa a questo punto un tassello della strategia. Con spese contenute, infatti, consente di far girare chi già è al lavoro con il marchio che identifica l’attività addosso, offrendo un primo momento di ampia visibilità.

Marketing, ovvero commercializzare il proprio prodotto

Marketing è un vocabolo entrato prepotentemente nel nostro comune parlare. Più o meno ognuno ha infatti un’idea di cosa significhi, ancorché spesso la definizione non sia così chiara da definire nei suoi contorni.

Perché ci sia marketing c’è bisogno di qualcosa da far conoscere, con l’intento di una sua successiva vendita. Perché ciò avvenga è fondamentale individuare un potenziale pubblico di riferimento e, una volta circoscritto, lavorare alle leve su cui puntare per generare attenzione.

L’aspetto commerciale è quello su ci focalizzare l’attenzione. Non c’è interscambio senza conoscenza, non c’è conoscenza senza visibilità, non c’è visibilità senza comunicazione. In poche, facili, parole, al di là del prodotto proposto, non ci si può esimere dallo studiare un meccanismo che ne consenta la diffusione.

A questo punto del ragionamento, quello della personalizzazione abbigliamento diventa un elemento centrale. Gli indumenti, una volta personalizzati, assumono un respiro completamente differente, trasformandosi in un volano di diffusione pronto a portare con sé un logo, un’immagine, un motto.

Pubblicità a basso costo? In effetti sì. Specie in contesti ristretti, lavorare al vestiario consente di far girare il proprio nome massimizzando costi che, comunque, andrebbero sopportati.

Si tratta di aggiungere pochi euro a capo e il gioco è presto fatto. Finisce tutto qui? No di certo. Di sicuro, però, è un primo passo in vista di una strategia complessivamente più larga. Il senso ultimo punta a comprendere come mettere a sistema le spese che le aziende sono a prescindere costrette a fare. L’abbigliamento, in questo contesto, casca a pennello.

Personalizzazione, ovvero farsi conoscere davvero

La discussione sulla personalizzazione abbigliamento parte dal presupposto che ogni attività ha bisogno di farsi conoscere. Se questo è l’assunto, farlo giocando sui suoi stessi dipendenti è un modo diretto per arrivare nelle case dei clienti e, così facendo, farsi vedere da altri potenziali tali.

Il mercato delle personalizzazioni è, ovviamente, molto ampio. Fondamentale per chiunque, dunque, restringere un po’ il campo, guardando a riferimenti di sicuro affidamento.