Campagna elettorale, il Ministro del Turismo Garavaglia nella Granda

"In questa campagna elettorale - commenta il Senatore Giorgio Maria Bergesio - abbiamo voluto coinvolgere esponenti del Governo regionale e nazionale in quanto penso che Cuneo debba ritornare ad essere baricentrica a livello provinciale. E questo dovrà avvenire su tanti temi: ormai da anni Cuneo è ferma a livello turistico e culturale e bisognerà valutare una vera programmazione e una rete territoriale in grado di portare presenze alberghiere importanti.