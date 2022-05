Cuneo, si presenta la lista di Forza Italia a sostegno di Franco Civallero: "Pronti a cambiare il destino della città"

E' stata presentata ufficialmente - alle 20 di oggi (domenica 29 maggio), presso la pizzeria "Pizze Pazze" di piazza Foro Boario a Cuneo - la lista presentata da Forza Italia (e UDC) a sostegno della candidatura come sindaco della città capoluogo di Franco Civallero.



La lista (comprensiva dei nomi di entrambi i guppi) si compone di questi nomi: Paola Dadone, Claudio Dutto, Gabriella Tomasi, Massimo Pellegrino, Roberto Pavone, Sara Taricco, Davide Silvestro, Paolo Spina, Mariangela Cordero, Erik Fassi, Artan Ndreu, Irini Mitiu, Marco Veronese, Mariella Scarzello, Vincenzo De Netto, Valter Perosino, Franco Cannalire, Natale Ubaldo Cacciola, Patrizia Trapani, Francesca Bordignon, Giuseppe Quinto.



Presenti, oltre ovviamente ai candidati di Forza Italia e all'aspirante sindaco, anche il coordinatore per Cuneo e Borgo e Valli Antonello Lacala, il senatore Marco Perosino, il coordinatore provinciale Maurizio Paoletti e il vicepresidente del consiglio regionale Franco Graglia.



"Per costruire la lista abbiamo preso gente nuova e volenterosa, pronta a mettere al centro del proprio impegno i cittadini di Cuneo - ha detto Lacala, pur riconoscendo all'amministrazione Borgna alcuni meriti come per esempio la realizzazione dell'appena inaugurato Parco Parri - . E' stato bello, in questi mesi, fare squadra e impostare la campagna elettorale: siamo consapevoli di avere i mezzi e le persone giuste per cambiare il destino della città. I nostri obiettivi sono aiutare commercianti e le Partite Iva, sia i soggetti esistenti che quelli che verranno, incentivando nuove aperture di realtà commerciali; sulla sicurezza, poi, bisogna lavorare molto intensificando la videosorveglianza cittadina".

(Antonello Lacala)

"Ho lavorato per anni nel Comune di Cuneo e ne conosco i meccanismi, quindi il mio auspicio è che il nostro gruppo di lavoro possa impegnarsi per la realizzazione di progetti 'grandi' in senso lato ma senza dimenticare le specificità della realtà locale cittadina come le tante frazioni, che per Cuneo sono una vera ricchezza - ha dichiarato Paola Dadone, mediatore civile professionista e capolista - Abbiamo davanti importanti sfide da cogliere, nel senso dei fondi PNRR e dei bandi regionali in arrivo e sono certo una squadra come la nostra possa fare il meglio possibile per intercettarli".



"La squadra, pur costruita da zero, è composta da uomini e donne con grande entusiasmo, segno ancora una volta che Forza Italia è in netta ripresa a livello nazionale. Questi candidati, che com'è nel nostro stile corrono per vincere, potranno sicuramente portare delle soddisfazioni" ha aggiunto ancora il senatore Perosino.