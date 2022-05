Fondi PNRR, è scontro a Mondovì sulle dichiarazioni del Viceministro Morelli

"Mi hanno sottoposto le affermazioni del Viceministro Morelli riguardanti il fatto che il nostro Comune non abbia partecipato all'ultimo bando sulla riqualificazione urbana.

Mondovì non vi ha partecipato perché proprio sulla riqualificazione urbana si era già visto assegnare oltre 3 milioni di euro dal bando precedente. E non è possibile, proprio perché stabilito dal Governo, partecipare due volte ad un bando che finanzia la medesima tipologia di interventi.

Stupisce lo stupore dello stupito Viceministro ma sono certo che sia stato poco e male informato dai dirigenti locali del suo partito. È l'effetto 'campagna elettorale' cui anche i rappresentanti del Governo si devono piegare".



Lo dichiara il Sindaco di Mondovì, Paolo Adriano.