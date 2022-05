Da 10 anni gli studenti del Bonelli di Cuneo scelgono Arma di Taggia per scoprire il windsurf e pulire le spiagge

Per il decimo anno la scuola ITC Bonelli di Cuneo ha scelto le spiagge di Arma di Taggia per fare windsurf. Ormai il prof. Bruno Giordano è un habitué della riviera dei fiori: di anno in anno, porta i suoi studenti su questo tratto di costa per offrire loro una esperienza che non sia solo sportiva, ma anche volta a conoscere e preservare l'ambiente che li ospita.

In tre giorni i ragazzi, appoggiandosi alla scuola KSC presso i Bagni Germana, hanno imparato le basi del windsurf e sono tornati a casa con un’esperienza fantastica di mare, sole e sport. L'altra attività che ha visto impegnati i ragazzi è stata nella pulizia di una parte del tratto costiero.

I giovani cuneesi, con guanti e sacchetti hanno ripulito un'importante tratto di costa dalla presenza di plastiche e altri rifiuti. Il materiale è stato raccolto e differenziato, per poi essere consegnato al personale di Amaie Energia per lo smaltimento.

"Sono stati tre giorni indimenticabili per i nostri ragazzi. Hanno imparato tanto. - ci ha raccontato il prof. Bruno Giordano - Da anni porto gli studenti qui perché è un tratto di costa perfetto per praticare sport acquatici. Ci piace pensare che anche grazie a questo momento dedicato all'ecologia abbiamo fatto qualcosa di bello per il territorio che ci ha accolto".