“Electrify Everithing”: al Vallauri il convegno organizzato da E-Mobility Fossano

Nella mattinata dello scorso giovedì 26 maggio, presso l’Aula Magna dell’Istituto “ G. Vallauri” di Fossano, ha avuto luogo un convegno particolarmente importante e arricchito da un notevolissimo parterre di ospiti sulla mobilità elettrica intitolato “Electrify Everithing”, organizzato da E-Mobility Fossano, che anno dopo anno sta diventando una delle tante eccellenze all’interno del Vallauri.

Il convegno è incentrato sulla possibilità di elettrificare ogni tipo di auto, dalla golf card alla Formula E, fino ad arrivare alle auto più lussuose. Il convegno è stato aperto dalle parole precise e sapienti del dirigente scolastico, Prof. Paolo Cortese a cui sono seguiti l’intervento dell’Ing. Marco Bevilacqua, cofondatore di una startup torinese, Reefilla che ha creato un sistema green di gestione delle batterie per veicoli elettrici e quello dell’Ing. Matteo Asteggiano, noto imprenditore che si occupa di turismo e sostenibilità ambientale. A ruota lo hanno seguito l’Ing. Massimo Fissore, amministratore delegato di Alba Mobility, (macchine elettriche da golf e quadricicli elettrici, totalmente progettati e realizzati in Italia) seguito dal fondatore della casa automobilistica Estrema, specializzata nella produzione di auto sportive elettriche, Gianfranco Pizzuto. Last but not least, l’intervento appassionato, come anche tutti gli altri, del campione Dindo Capello, famosissimo pilota automobilistico il cui cognome è legato niente di meno che alla conosciutissima 24 Ore di Le Mans e uomo-immagine del gruppo Audi. Gli interventi, tutti coinvolgenti e gestiti con ritmo accattivante e seducente dai vari relatori, hanno svegliato la curiosità della platea dell’aula magna del Vallauri che ha fatto domande pertinenti e calibrate rendendo queste due ore realmente "elettriche", in ogni senso.