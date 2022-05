Il coro del Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo conquista il 1° premio assoluto al concorso nazionale “Scuole in Musica” di Verona

Il Soleri Bertoni Choir di Saluzzo ha riassaporato le emozioni “forti” del palcoscenico e lo ha fatto… col botto, andando a conquistare il 1° Premio Assoluto al 6° Concorso nazionale “Scuole in Musica” tenutosi dal 22 al 27 maggio a Verona.

Un risultato di grande prestigio, che premia il lavoro svolto in questo anno scolastico e conferma l’intensa tradizione “corale” del liceo saluzzese guidato dalla dirigente Alessandra Tugnoli. Grandissima la soddisfazione da parte dei 32 ragazzi che hanno partecipato alla trasferta in terra veneta, i quali hanno altresì avuto l’onore di esibirsi al concerto di gala, tenutosi nell’auditorium del Palazzo della Gran Guardia, proprio di fronte all’Arena, in compagnia di altri 4 gruppi: l’ottetto d’archi dell’Istituto Comprensivo Casalini di Rovigo, l’orchestra dell’Istituto Comprensivo Barolini di Vicenza e l’orchestra e il coro del liceo musicale Pisacane di Sapri (Salerno)

Una competizione, quella veronese, che nell’arco delle sei giornate ha visto salire sul palco qualcosa come 8.400 ragazzi, a testimonianza dell’altissimo valore dell’evento.

Il coro del liceo Soleri Bertoni ha conseguito la valutazione di 100/100 al termine dell’esecuzione di 4 brani: il Kyrie dalla Messa Jazz di Bob Chilcott; la poesia “Infinito” scritta da Raf e armonizzata da Alessandro Cadario; il celebre Mamma Mia portato al successo dagli Abba e lo spumeggiate Bonse Aba, tratto dalla tradizione africana. Il coro è stato accompagnato al pianoforte dal professor Stefano Eligi e diretto dal Maestro Enrico Miolano.

Nel corso della trasferta il Soleri Bertoni Choir si è altresì esibito sul palco di S. Martino Buon Alberto, ospite del coro giovanile Carillon diretto da Caterina Pasetto.