Motociclista deceduto nei boschi di Nucetto, probabilmente a causa di un malore

Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, Vigili del Fuoco da Mondovì e Ceva, SAF da Cuneo ed elicottero Drago VF51 sono intervenuti, insieme a personale del 118, per una richiesta di soccorso arrivata appena prima di mezzogiorno: alla base della chiamata, un incidente occorso a un motociclista nei boschi intorno a Nucetto, lungo una pista da cross.

Nel corso dell'intervento, nella zona del Bric della Biscia, non si è potuto che constatare il decesso del centauro, partecipante a una manifestazione motociclistica, sopraggiunto presumibilmente a causa di un malore lungo una strada forestale. In seguito all'autorizzazione del magistrato per la rimozione, la salma è stata trasportata a valle e consegnata ai Carabinieri per le operazioni di Polizia Giudiziaria.