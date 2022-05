Confartigianato risponde alla candidata sindaco di Racconigi Patrizia Gorgo: "Mai l'associazione si è sottratta al dialogo"

In riferimento alla nota della lista "Patrizia Gorgo Sindaco per Racconigi", comparsa su alcuni organi di stampa in data 28 maggio, si precisa che a seguito della comunicazione in data 20 maggio da parte della suddetta lista recante la nuova data del 3 giugno, Confartigianato Imprese Cuneo ha prontamente risposto che tale giorno non era praticabile per ragioni tecnico-operative.

Pertanto, è stata immediatamente riproposta una nuova data che rispettasse i criteri espressi dalla lista ovvero: “… poniamo a condizione della nostra partecipazione che le domande e le modalità di svolgimento dell’incontro siano concordate e condivise almeno 7 giorni prima dell’evento …”.

Alla proposta di una nuova data ovvero il 1° giugno, il giorno 23 maggio la lista ci ha comunicato la nuova impossibilità a partecipare, senza fornire una data alternativa, ma bensì dando la disponibilità “… ad incontro cordiale tra la sottoscritta (Patrizia Gorgo, ndr) e i candidati della lista civica e la Vostra associazione per raccogliere istanze e suggerimenti dal mondo del Vostro settore …”, come nuovamente scritto in data 26 maggio.

Dal 27 maggio ad oggi, l’Associazione non ha ancora dato riscontro alla richiesta di un colloquio tra le parti per il semplice motivo che la volontà è quella di organizzare – come fatto per gli altri 4 comuni (Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Savigliano e Mondovì) – un confronto pubblico, finalizzato ad analizzare le proposte per l’artigianato.

Mai l’Associazione si è sottratta a momenti di dialogo e di incontro con le Istituzioni e con i Candidati ai vari livelli, ed anche in tale circostanza darà la sua disponibilità, con il rammarico di non aver potuto organizzare solo per la Città di Racconigi un momento di confronto pubblico con la presenza di tutte le liste come da molti anni a questa parte viene fatto in occasione delle Elezioni Amministrative.

Luca Crosetto

Presidente territoriale Confartigianato Imprese Cuneo