A Cortemilia una nuova area camper per l'estate 2022

Sono terminati da poco i lavori di ammodernamento dell’area camper di Cortemilia sita in località San Rocco. Area situata oltre Bormida, in un ambiente fluviale e paesaggistico di grande suggestione, con accesso diretto a passeggiate ed escursioni su sentieri di boschi e campagne e nel contempo vicina alle aree storiche, artistiche e commerciali più dense del paese.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, è stato quello di adeguare tale area mediante interventi di sistemazione e installazione di attrezzature idonee per garantire ospitalità ai turisti itineranti, che stazioneranno e visiteranno il territorio comunale.

Nell’ottica di rendere più fruibile l’area è stata costruita, in pietra di Langa, una stazione per il carico di acqua potabile, posizionata una colonnina per l’allaccio elettrico, una moderna colonna per lo svuotamento delle acque nere, ed infine un basamento con al centro pozzetto per lo scarico delle acque grigie. Il sito, inoltre, è stato illuminato completamente a LED per un adeguato risparmio energetico.

L’aera di sosta è fruibile fino ad un massimo di n.6 camper con piazzole molto ampie; una scelta oculata quindi quella fatta dal Comune di Cortemilia che guarda favorevolmente anche a questo tipo di turismo specifico, che ultimamente è in grande crescita soprattutto per presenze provenienti dall’estero.

Sono davvero molti i turisti a muoversi in camper, e mettere a disposizione un'area attrezzata adeguatamente pubblicizzata su app, siti internet e stampa specializzata, significa incentivare l’arrivo di un flusso turistico rilevante nella “Capitale della Nocciola delle Langhe”.

Cortemilia è sempre stata un viatico importante per il mare e la montagna; oggi le Langhe e l’Alta Langa sono mete molto ambite e visitate per le molteplici proposte enogastronomiche, per i prodotti tipici, culturali e paesaggistici, per il trekking, l’e-bike… e non ultimo, per deliziare il palato con i dolci, prodotti artigianalmente, con la nocciola “più buona del mondo”.