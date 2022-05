Al "Vallauri" di Fossano il meeting “L'Elettrotecnica proiettata nel futuro”

Mercoledì 25 maggio dalle ore 9:00 alle ore 12, presso l’Aula Magna dell’Istituto “G. Vallauri” gli allievi delle classi del triennio della specializzazione ELETTROTECNICA hanno partecipato al meeting “L'ELETTROTECNICA PROIETTATA NEL FUTURO - Building Automation, Industria 4.0, smart city e energy management”.

I temi sono stati molti, complessi, accattivanti ed esposti da esperti del settore elettrotecnico e da docenti interni dell’Istituto in micro-lezioni di circa mezzora. Si è iniziato da“ Il mercato della Home and Building Automation alla prova del new green deal: tendenze e professionalità” , Relatore Luca Baldin (General Manager SMART BUILDING ITALIA) per arrivare poi alla “Smart Home Bticino” con Relatore Luciano Ausilio Airola (Funzionario Tecnico Commerciale BTICINO) passando per la “Building Automation secondo CAME” con Relatore Marco Di Tommaso (Training Manager CAME S.p.A.). Dai temi dello smart building - Fabrizio Rosseti (Responsabile Area COMOLI, FERRARI & C. S.p.A) si è arrivati alla relazione di Francesca Pirastu (Innovation Technology Advisor SCHNEIDER ELECTRIC) che avrà come argomento “La Realtà Aumentata secondo Schneider Electric” applicata la mondo della realtà aumentata. Laboratorio Smart-grid: preparando al futuro della gestione dell’energia - Marc Cerf (DE LORENZO S.p.A).

Il convegno elettrico si è concluso con la presentazione dei risultati del progetto SCUOLA ECOLOGICA nell’ambito del Bando Nuova Didattica 2020 della Fondazione CRC con l’intervento del Professor Marco Massimo Perlo ( IIS VALLAURI) e degli allievi delle classi quinte del corso. Alle ore 12:00 sono stati inaugurati in un clima di grande soddisfazione ed entusiasmo (comprensibili) di docenti e di studenti i nuovi e modernissimi laboratori per la specializzazione del Settore elettrotecnica alla presenza dei rappresentanti delle classi del settore: laboratori che vantano tecnologia all’avanguardia sui quali gli allievi potranno apprenderne il funzionamento e la logica di utilizzo. E’ proprio vero: DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA – MOLTO DI PIU’ DI UNA SEMPLICE LAMPADINA