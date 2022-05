Bra, il Gruppo comunale Fidas ha festeggiato 50 anni dedicati alla donazione di sangue [FOTO]

Cinquant’anni storici fatti di donatori, donazioni, tanta passione ed altruismo. Il Gruppo comunale della Fidas di Bra ha festeggiato domenica 29 maggio l’anniversario del mezzo secolo di vita.

Il pranzo sociale, servito presso il ristorante ‘Due Lanterne’ di Verduno è stato l’occasione per ringraziare chi in tutto questo tempo ha dato il suo contributo alla crescita dell’Associazione e alla sua presenza sul territorio.

La festa era iniziata già dalla mattina, con la Santa Messa al Santuario della Madonna dei Fiori, presieduta dal Rettore, monsignor Giuseppe Trucco . Al termine della funzione, nel salone del Santuario dedicato a don Cesare Fava, alla presenza del sindaco Gianni Fogliato e di altre autorità, sono stati premiati donatori e donatrici di lungo corso, che si prestano come esempio per i giovani.

E un buon esempio è di sicuro Tommaso Allocco, il presidente del Gruppo comunale della Fidas di Bra: “Siamo orgogliosi di questo anniversario così importante per tutta la comunità. 50 anni di Fidas sono un segno di presenza tangibile e spiegano la grande sensibilità che hanno i braidesi e di come gli stessi abbiano a cuore il bene comune e il senso del vivere il sociale”. Aggiungendo: “Ringrazio tutti i donatori per il loro prezioso ed indispensabile contributo dato all’intera comunità. Questo testimonia che la nostra è una realtà attenta alle situazioni di bisogno”.