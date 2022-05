Positivi ancora in calo tra i residenti albesi e i ricoverati a Verduno

Scendono ancora i casi di Covid registrati tra i residenti della capitale delle Langhe.



E’ quanto fa sapere il Comune di Alba nel aggiornamento settimanale sull’andamento dell’emergenza pandemica quantificando, sulla base delle informazioni contenute sulla piattaforma regionale, in un totale di 115 gli albesi che in questo momento risultano positivo ai test anticovid.



Sette giorni fa lo stesso dato parlava di 147 persone, già in deciso calo rispetto alle settimane precedenti e su valori che ci riportano al contesto precedente all’ultima forte ondata di fine dicembre e inizio gennaio.



Al contempo prosegue anche la riduzione dei positivi al Covid ricoverati all’ospedale di Verduno, scesi ormai a quota 20, contro i 23 di sette giorni fa e i 30 di quindici giorni fa.

I residenti albesi vaccinati sono 25.558 con almeno una dose, 24.052 con due dosi, 20.275 con tre dosi e 1.812 con quattro dosi.