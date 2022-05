Elezioni Borgo: riordino delle vie associate agli undici seggi

Nel corso degli anni, a causa dei processi di urbanizzazione e di movimentazione della popolazione nel Comune di Borgo San Dalmazzo, il numero dei votanti nelle singole sezioni è cambiato notevolmente portando ad una situazione di disomogeneità numerica tra i seggi stessi.

Durante gli ultimi mesi si è proceduto ad un riordino delle vie associate agli 11 seggi elettorali del Comune.

Il Comune ha inviato ad alcune famiglie una comunicazione con l’indicazione della nuova sezione elettorale in cui votare. Nella comunicazione stessa è presente un’etichetta da incollare, seguendo le indicazioni, sulla tessera elettorale in possesso del cittadino.

In allegato è consultabile un documento in cui sono suddivise, in base al seggio elettorale, le vie della Città di Borgo San Dalmazzo: attraverso il quale gli elettori possono verificare dove voteranno a partire da quest’anno.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Elettorale: 0171/754122