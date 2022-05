Fine settimana ricco di appuntamenti per le Acli provinciali di Cuneo

E’ stato ricco di iniziative per le Acli provinciali di Cuneo, l’ultimo fine settimana del mese di maggio. Tra i numerosi appuntamenti realizzati, venerdì 27, al circolo Acli di Madonna delle Grazie, c’è stato un partecipato incontro con i 7 candidati sindaco del Comune di Cuneo, organizzato dal circolo stesso con i circoli di Bombonina e Tetti Pesio. Sabato 28, al “Don Borsotto” di Roata Rossi, il Coordinamento donne Acli provinciali di Cuneo ha realizzato un incontro per imparare l'arte di presentare i fiori in composizioni armoniose che le partecipanti hanno realizzato con grande soddisfazione.

Nello stesso giorno, le Acli provinciali, l’Us Acli provinciali con il circolo Us Acli asd di Scarnafigi, hanno realizzato il “Torneo dell’amicizia” di burraco, per tutti i tesserati che hanno partecipato ai corsi di burraco proposti dall’associazione.

Domenica 29 al circolo "Amici di Confreria", il componente della presidenza provinciale Acli, Raffaele Fattoruso, con la promotrice sociale Giovanna Tarditi ed il presidente del circolo, Flavio Biolatto, hanno consegnato una targa al socio più anziano, Giacomo Colombero, di 99 anni.