Il ministro del turismo Massimo Garavaglia in visita all'ATL del Cuneese

Nella giornata di lunedì 30 maggio, il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha fatto visita alla Casa del Turismo di Cuneo, sede dell’ATL del Cuneese.

L'incontro tecnico tra i componenti del CdA dell’ATL e il Ministro ha previsto una breve presentazione del sistema turistico locale e della rete di servizi di accoglienza, di informazione e di promozione turistica. L'occasione è stata propizia per mettere in luce anche esigenze e criticità, soprattutto infrastrutturali, che necessitano di un'attenzione a livello governativo, quali la chiusura del Tunnel di Tenda con i danni della tempesta Alex ancora visibili in Valle Vermenagna e in Valle Tanaro, i problemi di percorribilità della Valle Stura da e verso la Francia e la situazione di viabilità precaria sull’autostrada Torino-Savona.

Il Ministro Garavaglia ha confermato di conoscere bene il Cuneese: “Ho frequentato spesso queste montagne. Il Cuneese è un territorio autentico e pronto al grande passo.”

“Ringraziamo il Ministro per l’attenzione che ha riservato al comparto del turismo cuneese. - dichiara il Presidente dell’ATL, Mauro Bernardi – Ci auguriamo che il Ministro possa tornare a Roma con una rinnovata consapevolezza delle grandi potenzialità della nostra terra, unitamente alla conoscenza diretta degli elementi di disagio, che solo a livello di Governo centrale possono trovare un giusto indirizzo di svolta.”