L’Unione Alpi del mare ha nuovo comandante della Polizia Locale

Ha preso servizio in questi giorni il dottor Cesare Cavallo, nuovo comandante della Polizia locale dell’Unione Alpi del mare che comprende Boves, Peveragno, Chiusa Pesio, Valdieri e Roaschia.

Il dottor Cavallo, laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Torino e con all’attivo diversi attestati in materia di Polizia locale ed informatica ed anche un titolo accademico dell’Università di Strasburgo in Francia, ha oltre 20 anni di esperienza nella Polizia locale.

Il nuovo comandante è stato selezionato da una graduatoria di concorso per enti pubblici e avrà come sede di lavoro principale Boves, dove hanno sede gli Uffici dell’Unione e perché è stato assunto grazie alle capacità assunzionali del maggior comune dell’aggregazione. Tuttavia si sposterà spesso negli altri comuni, come previsto dalla Convenzione, per poter gestire in modo unitario il servizio operativo su strada ed essere presente dove occorre per tutto ciò che riguarda le competenze ed i pareri in materia di Polizia amministrativa.

“L’idea di provare a mettere insieme le realtà intorno alla Bisalta creando un servizio associato - ha dichiarato il nuovo comandante - mi è piaciuta molto e quindi ho accettato con entusiasmo l’incarico che mi è stato offerto. Un incarico che cercherò di esercitare nel miglior modo possibile ponendomi al servizio delle amministrazioni comunali e dei cittadini”.

“Diamo il benvenuto al dottor Cavallo - dichiara il Presidente dell’Unione nonché sindaco di Peveragno Paolo Renaudi - e speriamo che grazie al suo apporto si possa organizzare un’attività efficace, efficiente ed al servizio dei cittadini dei Comuni che compongono il nostro ente”.