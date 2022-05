Prosegue il progetto “Famiglie in Movimento”

Il prossimo 2 giugno presso il parco Fluviale Gesso-Stura si terrà la seconda uscita di “Famiglie in Movimento” un programma nato per iniziativa dei pediatri di libera scelta dell’ASL CN1 con la collaborazione degli Accompagnatori Cicloturistici della Regione Piemonte. La volontà dei primi di aumentare l’attività fisica non competitiva di tutto il nucleo familiare si sposa bene con le competenze tecniche e culturali dei secondi che condurranno i partecipanti alla scoperta del Parco Fluviale di Cuneo con la sua bellezza e i suoi segreti.

L’iniziativa nasce nell’ambito di un più ampio progetto, attivato già nel 2021, di prevenzione e presa in carico di pazienti con problemi di eccesso ponderale in età pediatrica con particolare attenzione al coinvolgimento delle famiglie.

Il 2 giugno avrà luogo la seconda uscita sul territorio presso il parco Fluviale Gesso e Stura con partenza alle ore 14.30 dalla Casa del Fiume con un costo promozionale di 20 euro a famiglia comprensivo di MTB a noleggio.

L’escursione sarà guidata da Accompagnatori Cicloturistici della Regione Piemonte

Iscrizione obbligatoria entro il 31/05: info 3337848744 oppure info@slowbikepiemonte.it

Non mancate!