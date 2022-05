Savigliano, studenti premiati per la 6ª edizione del "Carlo Alberto Dalla Chiesa"

Si è svolta mercoledì 25 maggio la cerimonia di premiazione del Premio "Carlo Alberto Dalla Chiesa", concorso per le scuole secondarie promosso dal Lions Club Saluzzo Savigliano e patrocinato dall'Arma dei Carabinieri.



All'interno degli spazi del centro culturale saviglianese sono stati presentati e premiati gli elaborati realizzati dagli studenti seguendo la traccia di questa 6ª edizione del Premio, che ha voluto far riflettere i ragazzi sulle grandi opportunità della didattica digitale, nata come esigenza negli anni della pandemia ma dal grande potenziale per il futuro della nostra scuola.



Hanno partecipato quasi cento ragazzi di quattro diverse classi della scuola secondaria Santorre di Santarosa che, coadiuvati dalle loro insegnanti, hanno prodotto degli elaborati sulla traccia “Immaginiamo il futuro della scuola: reinventare gli strumenti di didattica a distanza come opportunità di innovazione tecnologica e di inclusione di tutti gli alunni”.



Dopo un lavoro durato mesi nella mattinata di mercoledì sono stati consegnati i premi, alla presenza del presidente Lions Simone Pittavino, del comandante della Compagnia Carabinieri di Savigliano Antonio De Vita, della psicoterapeuta Petra Senesi e del dirigente scolastico, professoressa Emanuela Bussi.



Il Lions Club Saluzzo Savigliano ha voluto consegnare ai tre elaborati premiati un contributo complessivo di 1.400 euro per consentire alla scuola di sostenere nuovi progetti didattici ed educativi.



Come ogni edizione anche quest'anno è stato sottolineato l'ottimo livello degli elaborati, l'importanza di questo Premio nello stimolare gli studenti a riflettere ogni anno su differenti tematiche di educazione civica e il loro grande entusiasmo dimostrato nell'evento finale di premiazione.



Un service importante che il Lions Club Saluzzo Savigliano continuerà a portare avanti per dare il suo contributo al lavoro encomiabile degli insegnanti e dei dirigenti scolastici delle nostre scuole cittadine.