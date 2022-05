'Terra lasciata, terra trovata': all'Espaci Occitan un importante evento in occasione della Fiera degli Acciugai

In occasione della Fiera degli Acciugai di Dronero, nel percorso di avvicinamento ai mille anni della Valle Maira, sabato 4 giugno alle ore 16.30 Espaci Occitan organizza nella propria sede di Via Val Maira 19 (Ex Caserma Beltricco) un'importante tavola rotonda dal titolo 'Terra lasciata, terra trovata'.

Per riflettere in senso storico e sociologico sul tema dell’emigrazione: da quella del passato, che spopolò la valle dei propri valligiani, a quella odierna che, all’opposto, invece la ripopola. Così, una nuova cittadinanza, multiculturale e plurilingue, che apporta una trasformazione nel tessuto sociale e culturale, che induce e favorisce il consolidamento di un processo di inclusione capace di valorizzare le differenze: fonte di ricchezza espressiva e comunicativa a vantaggio di tutta la comunità.

Questi i protagonisti della giornata:

- Giancarlo Libert: autore di numerosi volumi sull’emigrazione dal Piemonte, parlerà de 'L’emigrazione dal Piemonte e dalla provincia di Cuneo in Argentina e nel mondo. Le motivazioni che portarono al rapido spopolamento di molti paesi della montagna e della collina cuneese';

- Secondo Garnero: storico della Valle Maira e autore di opere come 'La memorio de la Val Mairo' e 'La Valle Maira a ferro e fuoco' tratterà dell’esodo dalla valle in 'Emigrazione: pensieri vaganti, divaganti e… stravaganti!'

- Diego Crestani, studioso dell’epopea degli acciugai e autore di 'Il sale nelle vene. Storie di Acciugai in Valle Maira', 'Mestieri andati. L'epopea degli anciué e cauié della Valle Maira' parlerà di 'Acciugai della Val Maira: quando fu vera emigrazione';

- Paolo Poggio: docente dell’Istituto Alberghiero IPSAR G. Donadio di Dronero e studioso dei movimenti migratori degli acciugai, esporrà il tema 'Gli acciugai della Val Maira tra mito e storia';

- Elda Gottero racconterà della propria esperienza come presidente dell’associazione Voci del mondo in 'Da emigranti ad accoglienti. Trent’anni di cultura multietnica a Dronero';

- Vilma Margherita Bertola, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo G. Giolitti di Dronero affronterà il tema de 'Il ruolo della Scuola nella formazione e integrazione dei nuovi cittadini di Dronero';

Matteo Monge: coordinatore area cuneese della cooperativa sociale Liberitutti rifletterà su 'Ben-essere o stare? Nuove cittadinanze in prospettiva'.

A moderare l’incontro Rosella Pellerino, direttore scientifico di Espaci Occitan. La tavola rotonda verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’associazione.

Un evento davvero importante, che si collega alle numerose iniziative condotte nell’ultimo anno dal partenariato del progetto Nega so: valle MyRa è casa mia, con capofila la Cooperativa Liberitutti e partner Espaci Occitan con Museo Mallé, l'associazione Voci del Mondo, l'Istituto Comprensivo G. Giolitti ed il Comune di Dronero, nonché il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese. Realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Territori inclusivi”, è promosso in collaborazione con Fondazione CRC e con l’adesione di Fondazione De Mari.

Alle 18.30, a conclusione dell’incontro, si potrà gustare un aperitivo a base di acciughe a cura dell’Istituto Alberghiero IPSAR G. Donadio.

Per tutta la giornata di sabato sarà inoltre possibile visitare il Museo occitano Sòn de Lenga, partecipare, alle ore 10 e alle ore 11:30, ai laboratori gratuiti di danze occitane con Daniela Mandrile e assistere alle attività organizzate dall’Istituto di Superiore "Virginio - Donadio" - Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera.

Per informazioni tel. 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org. Per il programma completo di Anciue – Fiera degli acciugai https://www.anciue.it/