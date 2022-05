Un frassino dedicato ai bambini nati nel 2021: Busca si conferma città attenta all'infanzia

In occasione della Giornata del gioco libero all’aperto, istituito quest’anno dalla Regione Piemonte, in piazza Giovanni Paolo II, sabato scorso, 28 maggio, si è tenuto un momento speciale dedicato ai piccoli buschesi: è stato messo a dimora l’albero, un frassino Raywood, dedicato ai bambini della leva 2021, come previsto già dalla iniziativa Nuovi Nati.



“Questo nuovo appuntamento, che sarà annuale, – hanno detto il sindaco, Marco Gallo le assessore alla Famiglia, Lucia Rosso, e alle Politiche giovanili, Beatrice Aimar – è il simbolo di una città che vuole essere sempre più a misura di bambini e di famiglie”.



Nuovo polo scolastico in costruzione, molti parchi e parchi-gioco (Giardino dell’Infinito, parco Francotto, parco Ingenium, Giardino dei sensi in villa Ferrero, parco paperino club, parco della Resistenza, parco piazza Donatori di sangue, parchi-gioco nelle frazioni, parco-giochi diffuso), iniziative volte a far incontrare e socializzare le famiglie ed eventi educativi rivolti alle diverse età: sono diversi gli elementi che fanno di Busca una città a misura di bambini e #NuoviNati, avviata quest’anno in collaborazione con la Consulta delle Famiglie, è la più recente e prevede una serie di attività finalizzate a dare il giusto risalto ad ogni bambina e ogni bambino che nasce e cresce qui, tra cui un albero dedicato alle leve.