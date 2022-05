Bra, un successo il "Salone del Libro per Ragazzi"

E’ stata un’edizione da record quella del 22° Salone del Libro per Ragazzi di Bra, andato in scena dal 25 al 29 maggio ai Giardini del Belvedere. Numerose le scuole – dall’infanzia alle medie, provenienti da tutta la provincia – che hanno partecipato alle attività dedicate: i laboratori proposti sono andati presto "sold out", come anche gli incontri con gli autori e i vari appuntamenti in calendario, incentrati sulla tematica focus dell’edizione 2022: l’importanza delle parole.

Tanti i visitatori dello Speciale Weekend per Famiglie: grandi e piccini hanno sfogliato i migliaia di titoli proposti in mostra mercato, in collaborazione con le librerie cittadine, preso parte ai laboratori di lettura e storytelling, assistito alle animazioni e agli spettacoli, ascoltato i racconti dei Libri che parlano, passeggiato con animali parlanti, giocato con i ludobus e visitato le esposizioni in programma in città, tra cui “Graficamente” dell’istituto “Velso Mucci”, appositamente pensata per il Salone del Libro per Ragazzi dagli studenti del corso di grafica e comunicazione.

Anche quest’anno, è tornato il consolidato appuntamento con il Premio “Giovanni Arpino”, concorso dedicato alla letteratura per ragazzi e intitolato alla memoria dell’omonimo scrittore, che ha visto premiati per la Categoria 6-9 anni “Si fa preso a dire elefante” di Sergio Olivotti e “Il cicognac” di Marta Allegri; per la Categoria 10-13 anni “Quando saremo liberi” di Maria Chiara Duca e “Storia di ragazzi difettosi” di Valentina Sagnibene e, per la Categoria Illustrazione, “Giovanni e Paolo e il mistero dei Pupi” di Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro. Consegnato anche il Premio Beppe Manassero all’insegnante e giornalista Valter Manzone.