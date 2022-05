“Una sera, nel '52…”: i luoghi della cultura ad Alba attraverso le figure di Beppe Fenoglio e Gianni Toppino

Nell'ambito delle celebrazioni “Beppe Fenoglio 22: Cent'anni di Beppe”, l'Associazione Commercianti Albesi ha organizzato alcune iniziative per omaggiare la figura di Beppe Fenoglio.

Per supportare il Centro Studi “Beppe Fenoglio” nella promozione delle manifestazioni celebrative, l'ACA ha già realizzato nei mesi scorsi la locandina autoportante che fino a marzo 2023 - collocata nei negozi della città - dà accesso al cartellone tramite la lettura con smartphone del qr code riportato. In occasione della Maratona Fenogliana che si svolgerà il 5 giugno, nell'ambito della Notte Bianca delle Librerie del 4 e 5 giugno, i pubblici esercizi del centro storico daranno evidenza ai due eventi attraverso una tovaglietta dedicata.

Anche la sede dell'Associazione Commercianti Albesi, in piazza San Paolo 3, diventa un luogo fenogliano. Dopo la proiezione del film “Il partigiano Johnny” di Guido Chiesa con il commento introduttivo a cura della direttrice de Centro Studi “Beppe Fenoglio” Bianca Roagna, avvenuta mercoledì 25 maggio scorso, un nuovo appuntamento avrà i colori ed i caratteri del Centenario. Mercoledì 8 giugno a partire dalle ore 20.45, nella Sala conferenze “Alba”, si ripercorrono anni cruciali intercorsi tra la fine del conflitto mondiale e il boom economico, nell'incontro “Una sera, nel '52…”: un racconto - attraverso le testimonianze di Antonio Buccolo ed Ettore Paganelli, con l'intervento del presidente del Centro Studi “Beppe Fenoglio”, Riccardo Corino e della direttrice Bianca Roagna e la partecipazione dell'attore Paolo Tibaldi - dell'amicizia e dell'affinità intellettuale che legò il grande scrittore allo storico presidente dell'ACA, Gian Giacomo Toppino. Numerosi saranno gli interessanti aneddoti inerenti il loro confronto di idee nei luoghi della cultura albese frequentati in quegli anni, a partire dal Circolo Sociale.

La serata è organizzata dall'Associazione Commercianti Albesi e da ACAdemy-Dire il Futuro - la realtà culturale e divulgativa nata in ACA per promuovere la conoscenza attraverso il confronto con coloro che “custodiscono un sapere” - in collaborazione con il Centro Studi “Beppe Fenoglio”.