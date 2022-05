A Cuneo festa di (quasi) inizio estate al mercato contadino di Campagna Amica

Il mercato contadino di Campagna Amica a Cuneo, in pieno centro, si prepara a festeggiare l’imminente arrivo dell’estate con una giornata dedicata a bambini, famiglie ed enoappassionati.

Sabato 4 giugno in Corso Giovanni XXIII, 15/bis (angolo giardini Fresia) il mercato contadino di Campagna Amica ospiterà tanti appuntamenti all’insegna del buon cibo e del buon vino, con la possibilità di fare acquisti direttamente dai produttori agricoli non solo nel consueto orario mattutino (dalle 8 alle 13) ma anche dalle 15 alle 20.

Sono in programma i laboratori didattici “A scuola di sostenibilità”, tra le ore 10 e 12 e tra le ore 15 e 17, per i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie, che avranno come filo conduttore, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente che si celebrerà domenica, i consigli antispreco per rispettare e tutelare la natura e il territorio.

Dalle 17 alle 18 andrà in scena “Di bolla in bolla”, degustazione di bollicine 100% italiane (Alta Langa, Franciacorta e Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG) con la guida di un sommelier professionista.

La giornata si concluderà, dalle 18 alle 20, con “Brut…e bon!”, aperitivo con musica dal vivo durante il quale il pubblico potrà assaggiare le bolle piemontesi degustando in abbinamento prodotti sani e genuini dei produttori Campagna Amica in vendita al mercato.

La partecipazione a tutte le attività è gratuita, ma è richiesta la prenotazione al numero 0171 447248 o tramite email all’indirizzo eca.cn@coldiretti.it

“Gli eventi in programma sabato svelano l’anima del nostro mercato contadino, che è molto più di un semplice mercato. È uno spazio di incontro e approfondimento in cui vivere esperienze uniche legate al cibo a tu per tu con chi lo produce: degustazioni guidate, aperitivi, show cooking, laboratori per i più piccoli e stimolanti workshop, venendo incontro alle curiosità e alle esigenze di tutti i consumatori” evidenzia il Presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada.