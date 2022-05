Inizio di settimana col grigio, poi ritornano caldo e bel tempo

L’aria fredda arrivata domenica scorsa manterrà ancora condizioni più autunnali che primaverili almeno fino a domani, con deboli piogge e qualche rovescio sparso.



Da mercoledì le temperature e la pressione gradualmente risaliranno portando tempo più stabile e soleggiato, ma sempre con l’incognita instabilità locale sulle zone alpine.



Oggi lunedì 30 e martedì 31 maggio avremmo quindi cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, con deboli piogge o isolati rovesci su zone alpine principalmente settentrionali. Temperature sotto la media oggi, con massime generalmente non oltre 20/22 °C, in aumento da partire da domani con valori fino 24/25 °C. Minime che domani mattina saranno comprese tra 13 e 17 °C. Venti ancora deboli, localmente moderati da est o nordest oggi, più deboli e variabili domani.



Da mercoledì 1° giugno la pressione aumenterà con un graduale ritorno a temperature più estive nel fine settimana anche al nord. Tuttavia le correnti in quota saranno sempre sudoccidentali, e questo implica infiltrazioni di aria più umida atlantica che manterrà attiva l’instabilità locale soprattutto sulle aree più settentrionali.



Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html



Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo



Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona



Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/630-Stagionali_giugno_2022.html