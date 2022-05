Nord Ovest e Balcani più vicini con Beppe Ghisolfi: il banchiere e scrittore in missione a Tirana

Nord Ovest e Balcani, Alpi Marittime e Adriatico più vicini con Beppe Ghisolfi: il banchiere internazionale e giornalista scrittore, che fin dal 2014 ha condotto da Fossano iniziative volte a favorire la reciproca conoscenza tra Piemonte e Albania come apripista dei Balcani occidentali – prospettiva rivelatasi poi vincente e lungimirante tanto che adesso si parla di internazionalizzazione di prossimità per ridurre la nostra dipendenza dall’Oriente su capitoli come agricoltura ed energia – ha svolto nella passata settimana una missione, la prima nel proprio genere, a Tirana.



Assieme a lui, l’imprenditore agroindustriale del settore dolciario Luca Baravalle. La trasferta si è incentrata sui capitoli dell’educazione finanziaria e della promozione del made in Italy e in Piemonte che, negli ambiti dell’enogastronomia e del dolciario fresco, presenta delle prospettive di assoluto interesse per i produttori della provincia Granda e del Piemonte.



Sono state molteplici le occasioni di dialogo di rango istituzionale che hanno consentito altresì lo sviluppo di preziose relazioni interpersonali. Il professor Ghisolfi, unitamente all’imprenditore Baravalle, nello specifico ha avviato il giro di consultazioni con monsignor Arjan Dodaj, attuale arcivescovo metropolitano della Diocesi di Tirana Durazzo – su nomina di Papa Francesco – sui temi dell’importanza della dottrina sociale della chiesa cattolica come fattore di divulgazione dell’educazione al risparmio e della valorizzazione dello stesso come fattore di sostegno all’economia reale e sociale di mercato.



Accompagnati dall’addetto Alessandro Zorgniotti, il banchiere Ghisolfi e l’imprenditore Baravalle hanno incontrato l’ambasciatrice di Francia Elisabeth Barsacq, presidente onoraria della Chambre de Commerce, per onorare la presidenza di turno dell’Unione Europea, in capo a Emmanuel Macron, e i progressi del processo di integrazione Ue con l’estensione ai Balcani occidentali.



La missione è proseguita con la visita a sua eminenza l’arcivescovo Arjan Dodaj, che con Ghisolfi ha conversato ricordando i propri trascorsi giovanili in provincia di Cuneo, dove sul finire degli anni Novanta lavorò per pagarsi gli studi scolastici, ed evidenziando il ruolo dell’educazione finanziaria nella creazione di una cultura favorevole all’investimento del risparmio in progetti economici a elevato ritorno sociale.



Il professor Ghisolfi, e con lui Luca Baravalle, è stato pertanto ricevuto dal nostro ambasciatore Fabrizio Bucci e dal responsabile dell’ufficio Commerciale Stefano Salmaso, per un importante colloquio sul capitolo della diffusione dell’insegnamento finanziario nelle scuole italofone dell’Albania e sul fronte della ulteriore valorizzazione del comparto agroalimentare made in Italy nei Balcani occidentali.



L’educazione finanziaria è stata inoltre al centro del meeting conviviale che, nella sede centrale di Intesa Sanpaolo Bank Albania, ha avuto luogo tra il direttore generale Alessandro D’Oria e il banchiere Ghisolfi, il quale ha elogiato il ruolo del Gruppo Intesa come banca di sistema di importanza italiana ed europea e, assieme a Baravalle, si è congratulato con lo stesso D’Oria per l’elezione alla presidenza dell’associazione degli investitori diretti esteri in Albania.



Decisamente culminante il momento del colloquio bilaterale tra Beppe Ghisolfi e il sindaco di Tirana Erion Veliaj, presente per la parte italiana il dottor Stefano Salmaso e per la rappresentanza albanese la vicesindaca Anuela Ristani: il primo cittadino Veliaj, al quale è stata omaggiata una copia di pregio del Manuale Aragno di Beppe Ghisolfi sulle fondazioni bancarie, ha espresso vivo interesse nei confronti degli strumenti istituzionali in grado di valorizzare il radicamento sociale delle attività finanziarie, e ha conferito al professor Ghisolfi la massima onorificenza rappresentata dalla Torre civica simbolo di Tirana, riconoscimento assegnato alle più importanti personalità internazionali che si recano in missione nella capitale albanese.