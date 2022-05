Perché installare una telecamera nascosta in casa? Gli ultimi dati sui furti nelle abitazioni

Le recenti rilevazioni del Censis lo confermano: la percezione di insicurezza nel nostro paese è aumentata drammaticamente. E il dato non risparmia il luogo che più di tutti dovrebbe significare tranquillità e protezione: la casa. Negli ultimi anni è aumentato il ricorso a sistemi di vigilanza privata e l’installazione di telecamere e sistemi di videosorveglianza. Ma andiamo con ordine.

Il contesto storico ha il suo peso nel delineare il clima di insicurezza in cui si dibattono milioni di italiani. La crisi economica, i flussi migratori, non da ultimi il covid e la guerra in Ucraina hanno accresciuto il senso di precarietà, di instabilità. La diffidenza verso il futuro è lievitata, e così l’indice di sfiducia complessivo.

Il “2° rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia” del Censis inquadra la questione con la precisione che da sempre contraddistingue l’istituto. Già scorrendo i titoli dei capitoli è possibile farsi un quadro (desolato) della situazione: “Avere paura sempre, anche quando la criminalità non c’è”, “L’incipiente paura della socialità”, “Stare in casa e non sentirsi al sicuro”.

Quest’ultimo punto merita un approfondimento. Secondo il rapporto, circa 9 milioni di italiani hanno paura a rimanere in casa soli di notte. Di questi, 6 milioni sono donne e il 17,4% sono maggiorenni. La sicurezza della casa rappresenta un problema per 3 milioni di millennials, 4 milioni di cittadini tra i 35 e i 64 anni, e 1.700.000 ultrasessantenni (12,2%).

Nel 2020, i furti nelle abitazioni sono stati 108.525, -34,4% rispetto all’anno precedente, ma pur sempre 297 al giorno. Considerando il lock down, che ci ha costretti in casa per almeno tre mesi, il dato è comunque impressionante. A essere più colpite sono le abitazioni del Centro-Nord: 11,8 famiglie vittime ogni mille abitanti. In Lombardia, il dato cresce: 14,8 furti in casa ogni mille famiglie. 6,9 famiglie su mille abitanti colpite, invece, nel Mezzogiorno.

Il bisogno di sicurezza entro le mura domestiche spinge sempre di più verso soluzioni “private”. La forza pubblica, infatti, non può arrivare (tempestivamente) dappertutto. Meglio premunirsi con piccoli accorgimenti, come lasciare le luci accese quando si è fuori, oppure scegliere soluzioni più efficaci.

Il 90,9% circa degli italiani adotta almeno un sistema di sicurezza per la propria abitazione. Porta blindata (65,7%), antifurto (37%), inferriate (32,8%) oppure una videocamera (30,3%).

Il ricorso a quest’ultima soluzione è cresciuto nel tempo grazie ai notevoli sviluppi tecnologici. Un tempo proteggere casa da ladri o intrusi significava installare complicati (e costosi) sistemi di videosorveglianza, con telecamere spesso troppo visibili. L’effetto deterrenza poteva esercitarsi sui ladri più sprovveduti, mentre i professionisti avevano gioco facile a neutralizzarle.

Negli ultimi anni hanno preso piede le videocamere nascoste, microcamere occultate in oggetti di uso comune (elettrodomestici, soprammobili, cornici, pupazzi e quant’altro) o comunque facili da piazzare dietro specchi, quadri, in prese della corrente ecc. Le telecamere nascoste, spiegano gli esperti di Doctorspy, sono facili da installare e adoperare, e più difficili da individuare (se non con un esame approfondito). Nei modelli professionali, la qualità video / audio non ha nulla da invidiare ai classici sistemi di videosorveglianza.

Esistono due tipi di telecamere nascoste: wifi o con registratore integrato (DVR). Le caratteristiche tecniche più richieste comprendono: motion detection (rilevamento del movimento), infrarossi, lunga durata della batteria. Le microcamere in commercio possono essere già occultate in oggetti (anche occhiali e orologi). Si tratta delle telecamere invisibili per casa più facili da adoperare: le si può lasciare anche in bella evidenza, nessuno sospetterà nulla. In alternativa, per gli utenti più esperti (o con particolari esigenze di sorveglianza), sono in commercio le mini telecamere “nude”, da installare ove si ritiene più opportuno.

Questo genere di dispositivi offre la possibilità di sorvegliare precisi ambienti dell’abitazione, o porzioni di tali ambienti (la scrivania, la cassaforte, un portagioie). La tendenza sempre più diffusa dell’ultimo decennio è quella di custodire in casa contanti e oggetti di valore. Il 19% circa degli italiani ha una cassaforte, tutti gli altri tengono soldi e preziosi in luoghi molto spesso non così inaccessibili come si crede. Risultato? Ricchi bottini per oltre 15mila persone denunciate per furti in abitazioni. Un dato che certamente non consente sonni tranquilli ai nostri connazionali.