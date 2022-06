A Mango la Festa alla Corte dei Marchesi di Busca e prima edizione dei Giochi dei Borghi Medievali

Il Comune di Mango, in collaborazione con il Comune di Neive e l'Associazione Manganum, propone per sabato 4 e domenica 5 giugno la "Festa alla Corte del Marchesi di Busca", prima edizione dei Giochi dei Borghi Medievali. Dopo tanti anni Mango e Neive tornano in campo uniti da un progetto di rievocazione storica e di carattere turistico che intende approfondire la conoscenza della storia di questi territori.

Nel pomeriggio di sabato i giochi avranno inizio a Neive, mentre continueranno poi a Mango per l'intera giornata di domenica. In particolare, il 5 giugno dalle ore 10.30 avranno inizio gli intrattenimenti con giochi, cantastorie, artisti, maghi, giocolieri e giullari; alle ore 11 l’investitura dei ragazzi protagonisti della sfida e alle ore 12 il pranzo medievale con vini locali.

Alle ore 14 è previsto lo spettacolo degli sbandieratori e dei musici del Borgo San Lorenzo di Alba, continueranno poi gli spettacoli fino alle 15.30 quando arriveranno gli sbandieratori del Borgo di Neive e del Borgo Moretta di Alba, seguirà la sfilata dove si terrà la prima edizione dei Giochi tra i Borghi Medievali.

Al termine, la premiazione dei ragazzi e la consegna del Palio da parte del Marchese alla squadra vincitrice. La festa si concluderà con una grigliata accompagnata da vini locali solo su prenotazione ai numeri telefonici 348.5192362 e 368.7846901.