Fossano: appuntamento con la Filarmonica Arrigo Boito per celebrare la Festa della Repubblica

L’Amministrazione Comunale di Fossano, in collaborazione con la Filarmonica Arrigo Boito, organizzano un concerto in occasione della Festività del 2 Giugno. I musicisti della Filarmonica Arrigo Boito renderanno omaggio alla Festa della Repubblica attraverso l’esecuzione di una serie di brani della tradizione.

L’evento si svolgerà giovedì 2 giugno alle ore 21 nella suggestiva location di Piazzetta delle Uova (Piazza XXVII MARZO 1861) dove è allestito in palco per i concerti estivi in collaborazione con FFM.

Il concerto è aperto al pubblico e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare