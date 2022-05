Continua la campagna di ascolto di Gianfranco Saglione, candidato sindaco a Savigliano

Un’altra settimana molto intensa aspetta il candidato sindaco Gianfranco SAGLIONE e la coalizione che lo sostiene, con i candidati consiglieri delle quattro liste in appoggio alla sua candidatura: Savigliano Domani, Partito Democratico, Impegno per Savigliano e Innovazione per Savigliano.

Lunedì 30 maggio alle ore 18 presso lo speaker corner che si trova in centro al Parco Graneris, è in programma l’incontro tematico su scuola e formazione, a cui sono invitati non solo gli addetti ai lavori. Alla sera alle 21 incontro con i frazionisti dell’Apparizione, in strada Apparizione 52.

Due incontri di ascolto martedì 31 maggio, prima alle 18 presso il quartiere di San Giacomo, dal campetto di calcio nei pressi della Chiesa della Madonna della Neve, e alla sera, alle 21, alla Sanità, presso il salone frazionale.

Mercoledì 1° giugno invece l’atteso e tradizionale dibattito fra i candidati sindaco sotto l’Ala Polifunzionale, organizzato dalla stampa locale. Dopo la celebrazione del 2 giugno, riprenderanno gli impegni venerdì 3 giugno, prima alle 17.30 in un incontro con gli operatori della sanità, presso il parco privato di via Sanità 106, mentre alle 18 è atteso Mauro Berruto, ex CT della Nazionale di Pallavolo, per un incontro con il mondo dello Sport, presso il palazzetto delle Sport di via Giolitti. Infine, alla sera di venerdì incontro con i frazionisti della Cavallotta presso il Circolo A. Bruno.

Sabato 4 giugno al mattino banchetto elettorale in piazza Santarosa e al pomeriggio alle 17.30 interessante incontro sulle Pari Opportunità in piazza Turletti.

Si arriva così all’ultima settimana prima delle elezioni di domenica 12 giugno. Ricordiamo che si vota dalle 7 alle 23, solo quel giorno. Ma prima di allora ancora incontri in programma, frazione Suniglia, borgo Pieve fino ad arrivare al grande evento finale del 10 giugno… insomma una campagna di ascolto impegnativa ma che sarà certamente fruttuosa.

Gianfranco Saglione e i candidati della coalizione vi aspettano! Tutte le informazioni sugli eventi si possono trovare sul sito www.saglionesindaco.it.